SPD-Antrag: Pfandringe an den Wildeshauser Mülleimern

So sehen Pfandringe in anderen Städten aus.

Wildeshausen - Die SPD-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat hat einen Antrag gestellt, dass an den städtischen Mülleimern Pfandringe angebracht werden.

Als Begründung nennt Ratsherr Matthias Kluck, dass diese Ringe in anderen Städten ein probates Mittel sind, das Aufkommen an weggeworfenen Flaschen deutlich zu reduzieren. „Hierdurch könnte die Müllbelastung reduziert werden. Gleichzeitig könnte man so Flaschen wieder dem Pfandsystem zuführen. Zudem erspart man Menschen, die Pfandflaschen sammeln, eine menschenunwürdige Suche.“

Kluck führt die Stadt Bamberg als Beispiel an. Dort zeige sich, dass die Installation von Pfandringen Sinn mache. „In vielen weiteren Städten wurden Probephasen beschlossen oder gar bereits verlängert und das System der Pfandringe ausgebaut“, schreibt Kluck in seinem Antrag. Ein besonderer Fokus solle auf dem Innenstadtbereich sowie den touristischen Wegen liegen. „Wir sollten den guten Beispielen anderer Kommunen folgen und dem System mehr Pfandflaschen zuführen“, betont der Sozialdemokrat.

Insbesondere in einigen Großstädten ist die ursprüngliche Begeisterung für das Projekt allerdings der Ernüchterung gewichen. Laut Presseberichten beobachteten die Abfallbetriebe beispielsweise in Köln, dass die Metallringe oft mit anderem Müll zugestopft sind sowie schnell schmuddelig aussehen. Die gut erreichbaren Pfandflaschen würden als Wurfgeschosse benutzt. Ähnliche Erfahrungen hat man in Berlin gemacht, wo es Pfandkisten gibt.

dr