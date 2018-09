Persönliches Bekenntnis zur Bundesrepublik Deutschland

42. Einbürgerungsfeier des Landkreises Oldenburg im Kreishaus / Bewerber aus zwölf Ländern

+ Die Neubürger zusammen mit Familienangehörigen und Freunden sowie Vertretern der Verwaltung und des Kreistages vor dem Kreishaus in Wildeshausen. J Foto: Franitza

Landkreis - Als Ausländer haben sie am Mittwochabend den Sitzungssaal im Kreishaus in Wildeshausen betreten – als deutsche Staatsbürger haben 27 Frauen, Männer und Kinder ihn wieder verlassen. In einem betont festlichen Rahmen ging dort die 42. Einbürgerungsfeier des Landkreises Oldenburg über die Bühne.