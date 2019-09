Persönliche Bildung ist immer möglich

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Seit 100 Jahren gibt es die Volkshochschulen. Aus diesem Anlass hatte der „Deutsche Volkshochschul-Verband“ am Freitagabend zur langen Nacht der Volkshochschulen aufgerufen. Das Team der VHS Wildeshausen um Schulleiter Hinrich Ricklefs hatte ein umfangreiches und vielfältiges Programm ausgearbeitet, das interessierte Gäste in die neuen Räumlichkeiten am Wildeshauser Bahnhof locken sollte. Prominentes „Zugpferd“ war Willi Lemke, ehemaliger Werder-Manager und Aufsichtsratsvorsitzender. Später war er unter anderem Bildungssenator des kleinsten Bundeslandes und ist seit 2007 „UN-Sonderberater für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung“.

In seinem Vortrag „Lebenslanges Lernen“ beleuchtete Lemke verschiedene Aspekte der Bildung: „Als Bildungssenator habe ich alle Schulen in Bremen und Bremerhaven besucht“, betonte er und musste damals in Gesprächen mit Lehrern und Schülern die Erfahrung machen, dass die Startbedingungen höchst unterschiedlich sind. Auf die Frage „was willst Du denn mal werden?“, bekam er nicht selten die Antwort „Hartz IV“. Er warb dafür, dass Kinder aus bildungsferneren Schichten besonders gefördert werden sollten. Ein Instrument hierfür sei die Ganztagsschule. Lernen fange aber nicht in der Schule an: Die Eltern seien für die ersten Lernschritte verantwortlich, so der Ex-Bildungssenator.

Das Lernen dürfe aber nicht auf die schulische und berufliche Bildung beschränkt bleiben. Persönliche Fortbildung sei ebenso wichtig. Dazu tragen die vielen Volkshochschulen bei. Ohne solche Anstrengungen hätte er den verschiedenen Anforderungen seines Berufslebens nicht gerecht werden können, betonte Lemke. „Ich habe erst mit 60 angefangen, richtig Englisch zu lernen. Inzwischen halte ich alle meine Reden als UNO-Berater auf Englisch“, so Lemke, der täglich auf seinem PC noch eine „English Lesson“ absolviert. Einer Anmerkung aus dem Publikum, dass zur Chancengleichheit eine Gettoisierung vermieden werden müsse, stimmte Lemke zu, verwies aber darauf, dass die Korrektur solcher städtischen Fehlentwicklungen vermutlich Jahrzehnte in Anspruch nehmen würde.

Es wurden an dem Abend noch weitere Vorträge gehalten. Dr. Nadine Wieters vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven stellte in ihrem Vortrag zum Weltklima drei Thesen in den Mittelpunkt. Erstens: „Der Klimawandel ist nicht nur ein globales Problem, sondern eine Herausforderung, die sich regional sehr unterschiedlich ausprägen wird. Zweitens: „Jeder einzelne Beitrag zum Klimaschutz zählt.“ Und drittens: „Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe.“ Darüber hinaus hat die Wissenschaftlerin in ihrem Vortrag den Kurs „Klimafit“ vorgestellt, der 2020 an der Wildeshauser VHS angeboten wird. Im dritten Vortrag vermittelte Professor Christoph Lüth vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen wie es mit der Entwicklung auf diesem Forschungsgebiet weitergehen könnte.

Besonderes Interesse fand das Sprachencafé: Dozenten für Italienisch, Russisch, Englisch, Französisch und Spanisch stellten ihre Porgramme vor und boten Köstlichkeiten aus den jeweiligen Ländern an. Polnisch-Dozentin Katarzyna Slemp hatte Pierogi (Teigtaschen), Oscypki (Käse) und zum Beispiel schlesische Wurst aufgetischt. Die Probehäppchen fanden reißenden Absatz. Wer wollte, konnte traditionellen Likör probieren. Im Angebot hatte sie mit „Zoladkowa Gorzka“ einen Kräuterwodka sowie Danziger Goldwasser. „Es gab auch einige konkrete Anfragen für meinen Polnisch Kurs“, freute sich die Dozentin, die seit drei Jahren an der VHS unterrichtet.

Im Nebenraum demonstrierten Alexander Pulsfort und Heiko Bischoff, was alles mit 3D-Druckern hergestellt werden kann. „Das günstigere Gerät gibt es bereits ab 120 Euro und ist durchaus für den Hausgebrauch tauglich“, informierte Bischoff. Zum Mitmachen waren die Besucher beim „Exit Game“ aufgefordert. „Das Haus der Rätsel“ sollte Anfänger für diese Spielform begeistern. Sechs bis acht Mitspieler werden dafür in einen Raum „eingesperrt“ und müssen unterschiedliche Rätsel lösen, um den Türschlüssel zu finden. Das funktionierte nur mit Teamgeist. Die Profis mussten sich beim „Exit Game“ namens „Das geheime Labor“ beweisen. „Die Teilnehmer zeigten sich begeistert von der Technik und ihren Möglichkeiten“, schilderte VHS-Bildungsmanagerin Maren Bening die Reaktionen der Teilnehmer auf die zwei virtuellen Rundgänge durch London. Mit „Virtual-Reality-Brillen“ bestückt führte Dozentin Audrey Wessels jeweils etwa 15 Besucher von Scotland Yard zur Westminster-Abbey. Die einstündige Tour endete mit einer Besichtigung des Buckingham Palace.

Die „lange Nacht“ bot den Gästen aber neben Wissen und Information auch Unterhaltung: Der „Hof-Satiriker der VHS Wildeshausen“, Pago Balke, präsentierte Texte aus verschiedenen Programmen. Die Zuhörer waren davon derart begeistert, dass er ohne eine halbstündige „Sonderschicht“ nicht entlassen wurde. Auch die Aufzeichnung des plattdeutschen Theaterstückes „Wo Rook is, is ok Füer“ kam bei den Besuchern gut an. Die Theatergruppe Goldenstedt hatte das Bildmaterial davon zur Verfügung gestellt.

Den Abschluss machten dann ab 23.30 Uhr Markus Häger und Thomas Schlegel. Zu später Stunde heizten die beiden Musiker den etwa 50 Zuhörern mit Hits von Marius Müller-Westernhagen, Peter Maffay und anderen ein. „Die Leute haben kräftig mitgesungen und wollten das auch – es war eine super Stimmung. Die Musiker sind zufrieden!“, lautete das Fazit von Markus Häger am Ende einer langen Nacht.