Pedelecfahrer auf falscher Seite unterwegs: Nach Kollision am Westring geflüchtet

Polizei im Einsatz. © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein unbekannter Pedelecfahrer hat am Wildeshauser Westring einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Er fuhr auf der falschen Straßenseite.

Wildeshausen – Die Polizei sucht einen Pedelecfahrer, der am Mittwoch gegen 12.50 Uhr in einen Unfall in Wildeshausen verwickelt war und anschließend weiter gefahren ist. Wie die Beamten berichten, wollte eine 33-jährige Autofahrerin aus Großenkneten von der Straße „An der Reithwiese“ auf den Westring auffahren. Dabei kam es zum leichten Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer, der den Radweg am Westring laut Polizei in verbotswidriger Richtung befuhr. Am Ford seien Schäden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro entstanden.

Der Mann fuhr auf seinem grauen E-Mountainbike in Richtung Nordring weiter und wird nun gesucht. Er wurde wie folgt beschrieben: ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Hinweise zum flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.