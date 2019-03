Paukenschlag beim Musikkorps-Konzert

Ingo Poth gibt vor 400 Zuhörern Taktstock ab / Holger Becker dirigiert nun das Orchester

+ Ein Konzert mit vielen spannenden Momenten: Ingo Poth gab die Leitung des Musikkorps Wittekind ab, ließ sich auf einem Tandem durch die Widukindhalle fahren und reihte sich schließlich ins Orchester ein, das nun von Holger Becker dirigiert wird. Zudem bestand Lennart Schröder die Feuertaufe als Solist (von oben links im Uhrzeugersinn). Fotos hri

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Das Eröffnungskonzert des Musikkorps Wittekind begann am Samstagabend in der Widukindhalle wie gewohnt – mit dem Marsch „ A la mi presente“ von Friedrich Deisenroth. Doch nach dem Applaus der etwa 400 Besucher folgte der Paukenschlag: „Ich habe soeben den letzten Takt für das Musikkorps Wittekind dirigiert“, erklärte Ingo Poth dem überraschten Publikum. „Ich werde die nächsten 25 Jahre nur noch im Orchester sitzen.“ Dann übergab er den Taktstock an Holger Becker, der zukünftig das Musikkorps leiten wird.