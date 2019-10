Nach Arbeit im Kongo: Pater Benno geht nun nach Berlin

Wildeshausen – Viele Wildeshauser dürften noch den „Kembisakalender“ kennen, dessen Verkaufserlös der Patenschaft mit dem Ort Kembisa im afrikanischen Kongo zugutekam. 22 Jahre lang erschien dieser Kalender in der Vorweihnachtszeit. Ansprechpartner in Afrika war Pater Benno Friedrich aus dem Augustinerorden.

Die treibende Kraft aus dem Wildeshauser Gymnasium war das Lehrerehepaar Annegret und Leo Kurth, das bis heute Kontakt zu Pater Benno Friedrich hat und seinen weiteren Lebensweg verfolgt. So teilten die Kurths jetzt auch mit, dass der Geistliche, der bereits im Jahr 2006 aus dem Kongo zum Kloster in Germershausen in Untereichsfeld zurückgekehrt war, nun auch dieses verlassen hat und den Konventen in Berlin und Maria Eich angehört.

„Diese Mitteilung interessiert sicher sehr viele Wildeshauser“, so Leo Kurth in einem Brief aus Andalusien. „Lange Jahre war Pater Benno für viele Schüler ein Freund. Nun nimmt er mit 78 Jahren einen gewaltigen Neuanfang auf sich. Ich denke, viele Wildeshauser wünschen ihm dabei alles Gute zum Start. Zum offiziellen Abschied von seiner vergangenen Wirkungsstätte werden Anne und ich am 22. November in Germershausen sein.“

+ Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Pater Benno Friedrich im Kreise seiner Glaubensbrüder im Kongo. © Archiv Leo Kurth verbrachte bereits seine gesamte Gymnasialzeit von 1953 bis 1961 mit Benno Friedrich. „Er studierte bis 1968 in Würzburg Theologie und wurde dort schließlich zum Priester geweiht. Wenig später kam er in das Augustinerkloster in Germershausen, von wo aus er in Duderstadt am Gymnasium als Religionslehrer eingesetzt wurde“, erinnert sich Kurth. „Meine Frau und ich kamen 1973 nach Wildeshausen. 1978 meldete sich Benno nach einer Mexikoreise freiwillig in die Mission der Augustiner in den Kongo. Dort war er insgesamt 28 Jahre tätig.“

Das Ehepaar Kurth nahm von der Schule in Wildeshausen aus den Kontakt zum Pater auf. „Wir wollten ihn unterstützen und gründeten deshalb gemeinsam mit unseren Schülern die Patenschaft Kembisa.“

In den Jahren, die die Schule Kontakt zu Pater Benno hatte, hat sich einiges entwickelt. Den Kembisakalender schmückten jeweils zwölf Fotos von Wildeshausen. „Zum Schluss war es nicht mehr ganz leicht, immer wieder neue Motive zu entdecken“, erinnert sich Kurth. „Außerdem fertigten wir die sogenannten Infokarten über Wildeshausen an. Diese hatten etwas ganz Besonderes: Die Fotos konnten hoch geklappt werden, und darunter stand dann eine kurze Information über das jeweilige Fotomotiv.“ Im Laufe der Zeit seien durch die Aktionen bis zu 50.000 Mark zusammen gekommen.

„Wir hoffen, dass sich recht viele damalige Schüler noch gerne an die Zeit der Patenschaft erinnern“, so Kurth. „Manch einer hat sich bestimmt schon gefragt, was aus Benno geworden ist.“