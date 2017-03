Pastoralplan für die kommenden Jahren bringt Katholiken einige Arbeit

Wildeshausen - Auf welche Kräfte kann sich die Pfarrgemeinde St.-Peter Wildeshausen/Ahlhorn stützen, was kann sie leisten, wo sieht sie ihre Ziele – und wer engagiert sich, um weiter lebendig und spirituell wirken zu können?

Über solche Fragen und viele weitere Details hat sich nicht nur der Pfarreirat der Gemeinde in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht. Hintergrund ist, dass Bischof Felix Genn die Pfarrgemeinden im Bistum beauftragt hatte, einen eigenen, auf die Besonderheiten der Pfarrgemeinden abgestimmten Pastoralplan zu entwickeln, in dem die Schwerpunkte der seelsorglichen Arbeit für die nächsten Jahr festgelegt werden.

„Dieser Auftrag war eine Herausforderung und hatte so manche teils auch mühsame Sitzung zur Folge“, heißt es vom Pfarreirat, dessen Mitlieder sich umso mehr freuen, dass sie ihren Plan vor kurzem im Bischöflich Münsterschen Offizialat vorlegen konnten. Zum Abschluss gab es dann noch ein Gespräch mit Vertretern des Offizialates und des Pfarreirates, in dem der Plan gewürdigt wurde.

Große Entfernungen zwischen Ortskirchen

„Es war schon ein großes Stück Arbeit“, stellt die Pfarreiratsvorsitzende Maria Wübbeler fest. „Erschwerend kommt hinzu, dass die Pfarrgemeinde sich über die drei politischen Gemeinden Wildeshausen, Dötlingen und Großenkneten erstreckt.“

Beeinträchtigt werde das Zusammenwachsen der beiden Gemeindeteile und die damit verbundene seelsorgliche Arbeit zusätzlich durch die Entfernung zwischen den beiden Ortskirchen und dem fehlenden Nahverkehr.

Traditionen als Bereicherung ansehen

Gewachsene Traditionen in den Gemeindeteilen empfinden die Katholiken laut eigener Aussage als Bereicherung. Sie sollen bewahrt werden. Frage war aber auch in vielen Diskussionen, was erhalten bleiben soll und auf was zukünftig verzichtet werden kann.

„Wir hoffen, dass der Plan nun eine gute Grundlage für die Pastoral in der Pfarrgemeinde St. Peter ist“, so Pfarreiratsmitglied Karola Müller. „Wir sind auf jeden Fall von unserem Plan begeistert.“ Exemplare des Werkes liegen in beiden Kirchen zur Ansicht bereit.