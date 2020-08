Passend zur Hitze: „Warum schickst du mich in die Hölle?“

+ © Rinne Eroberte ihr Publikum am „Alten Amtshaus“ im Sturm: „Schlager-Wirbelwind“ Elvira Fischer. © Rinne

Wildeshausen – Wer gedacht hatte, auch Schlagerfans säßen bei sommerlicher Affenhitze am liebsten auf der heimischen Terrasse, sah sich am Freitagabend getäuscht. In Wildeshausen trotzten viele den Temperaturen und bevölkerten schon weit vor Konzertbeginn das Außengelände am Restaurant „Altes Amtshaus“. Sodann stürmte Elvira Fischer im wahrsten Sinne des Wortes vom Eingang des Areals durch den Zuschauerbereich die Bühne. „Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?“ – diese Textzeilen aus dem Eröffnungslied hätte sie kaum passender zu den Temperaturen wählen können. Die Zuschauer, viele von ihnen jenseits der 60, gingen sofort mit. Dank Wolfgang („Wolle“) Petrys Erfolgshit und der mitreißenden Art der Sängerin sprang der Funke sofort auf das Publikum über.