Nachwuchsmangel: Politikprominenz wirbt für Ausbildungsberufe

Landkreis/Wildeshausen - Von Phillip Petzold. Tablett und Kellnerblock, statt PC und Schreibtisch heißt es bald für Landrat Carsten Harings. Er wird am 9. März ein Tagespraktikum im Service des Hotels Wardenburger Hof absolvieren.

Er und elf weitere prominente Vertreter aus Politik und Verwaltung im Landkreis beteiligen sich an der Aktion „Daumen hoch für Ausbildung“ der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Oldenburg (WLO), die am Mittwochvormittag im Wildeshauser Kreishaus vorgestellt wurde.

Ziel der Aktion ist es, junge Menschen dazu zu bringen, einen Ausbildungsberuf zu ergreifen. „Die Betriebe haben große Probleme, Auszubildende zu finden“, berichtete Hans-Werner Aschoff, Geschäftsführer der WLO. Die Gründe für den Nachwuchsmangel in vielen Lehrberufen seien vielfältig. Der demografische Wandel spiele eine Rolle, aber auch das unattraktive Image, das vielen Handwerksberufen anhaften würde.

Mit der Aktion sollen auch explizit die Eltern der potenziellen Lehrlinge erreicht werden – schließlich seien die maßgeblich an der Berufswahl ihrer Kinder beteiligt. Und diese sähen sie am liebsten in einer Universität. „Es heißt in Deutschland immer ,Unsere Köpfe sind unsere Rohstoffe‘, sodass es immer mehr Studenten gibt. Man spricht sogar von einem Akademisierungswahn“, so Aschoff. „Aber wo sollen denn die ganzen Betriebswirtschaftler arbeiten?“ Eine Lehre biete viele Vorteile: „Man lernt etwas, bekommt schnell Anerkennung im Betrieb und macht etwas Produktives“, meint Aschoff.

Lehrstellen für Kfz-Mechatroniker, Fotografen und Goldschmiede seien gut zu besetzen. Deutlich schwieriger sei es aber auf dem Bau oder in Metallberufen, berichtete Wolfgang Jöhnk von der Handwerkskammer Oldenburg. Obwohl das Handwerk gute Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz biete, konnten in den vergangenen Jahren Tausende Lehrstellen nicht besetzt werden. „Der Fachkräftemangel macht sich spätestens dann bemerkbar, wenn Sie einen Handwerker bestellen“, so Jöhnk.

„Die Haltung zur Ausbildung ist der Schlüssel“, sagte Thomas Hildebrandt von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Oldenburg. Mitarbeiter zu finden, sei in den Unternehmen heutzutage eine Aufgabe für das Marketing.

Einen öffentlichkeitswirksamen Ansatz verfolgt auch die Aktion „Daumen hoch für Ausbildung“: Ein Kamerateam begleitet die Prominenten an ihrem Praktikumstag. Die Filme sollen auf Youtube zu sehen sein, um junge Menschen zu erreichen.

Außer Harings hat bislang nur Herwig Wöbse, Bürgermeister der Samtgemeinde Harpstedt, schon einen festen Praktikumsplatz. Er hat sich bewusst für eine Tätigkeit aus dem sozialen Bereich entschieden und wird im Mai für einen Tag die Arbeit das DRK-Seniorenzentrum in Harpstedt kennenlernen.

Außer Harings und Wöbse machen noch die Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen und Susanne Mittag, sowie die Bürgermeister Thorsten Schmidtke (Großenkneten), Jens Kuraschinski (Wildeshausen), Christian Pundt (Hatten), Alice Geerken (Ganderkesee) und Holger Lebedinzew (Hude) mit. Außerdem sind die Landtagsmitglieder Axel Brammer (SPD) und Christian Dürr (FDP) mit an Bord.