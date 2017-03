Parkregelung an der Wallschule ohne Behinderungen

Größere Behinderungen auf der Straße „Im Hagen“ blieben aus – das ist die Erkenntnis aus der Sperrung des Wallschul-Parkplatzes für Elternfahrzeuge seit Beginn des Schuljahres 2015/16. Der Parkraum und die Busschleife wurden damals während der Schulzeit nur noch für Lehrerfahrzeuge und Busse freigegeben. Jeweils zum Schuljahresbeginn kam es nach Angaben der Stadtverwaltung in den vergangenen zwei Jahren zu verbalen Auseinandersetzungen mit uneinsichtigen Autofahrern. Aber nach den Herbstferien konnte dann eine gewisse Entspannung der Situation festgestellt werden. „Gleichwohl gab und gibt es immer wieder einzelne Tage, an denen sich Verkehrsteilnehmer über die bestehenden Regelungen hinwegsetzen, berichtet die Stadt. Aus diesem Grunde werde im Bedarfsfall eine Aufsicht zu den Stoßzeiten eingesetzt. Für eine Entspannung sorgt ganz offensichtlich die Kurzpark-Möglichkeit am Bootsanleger. - Foto: dr