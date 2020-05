Parkplatz am Pestruper Gräberfeld wieder befahrbar

Projekt kostet 120 000 Euro / Toilette wird später aufgestellt / Zwei Busparkplätze und 28 Autostellflächen

+ Mit den letzten Arbeitsgeräten auf dem Parkplatz: Jens Kuraschinski, Norbert Hamann und Manred Meyer (v.l.). Foto: dr

Wildeshausen – Pünktlich zum Pfingstfest hat die Stadt Wildeshausen den Parkplatz am Pestruper Gräberfeld für die Öffentlichkeit freigegeben. Damit kann eine Akte weitgehend geschlossen werden, die vor rund zehn Jahren von der damaligen CDU-Ratsfrau Christa Plate per Antrag an den Wildeshauser Stadtrat geöffnet wurde. Sie hatte gefordert, in dem Bereich eine öffentliche Toilettenanlage für die Besucher des Gräberfeldes zu installieren.