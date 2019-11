Parkpalette im Sanierungsstau

Erneuerung auf Eis gelegt / Stellplätze auf Gildeplatz sollen verändert werden

+ Der Zustand der Parkpalette ist schlecht. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die umfangreiche Sanierung der Parkpalette in Wildeshausen wird zurückgestellt. Das teilte Stadtsprecher Hans Ufferfilge auf Nachfrage mit. Als Ursache gibt er die aktuelle Projektdichte an – im Bauamt muss man sich zurzeit mit der Schwimmbadsanierung, dem Schultausch, dem Projekt „Zukunft Stadtgrün“ (unter anderem Aufwertung der Herrlichkeit und Urgeschichtliches Zentrum) und dem Alltagsgeschäft befassen. „Notwendige Maßnahmen wie die Sanierung der frei liegenden Bewährung haben wir jedoch für das Haushaltsjahr 2020 geplant“, versicherte Ufferfilge. An einigen Stellen ist der Beton so stark beschädigt, dass der eingegossene Stahl, der für Stabilität sorgen soll (Bewährung), offen zutage tritt und der Witterung ausgesetzt ist. Wann die umfangreiche Renovierung des 1981 eingeweihten Gebäudes erfolgen kann, werde noch geklärt, so Ufferfilge.