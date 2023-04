Parkgebühren in der Wildeshauser Innenstadt: Nun sind Anlieger und Politiker gefragt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die leere Wildeshauser Innenstadt am Mittwochmittag: Die Geschäftsleute haben Angst, dass es hier mit höheren Parkgebühren öfter so aussieht. © dr

Wildeshausen – In der Frage, ob und in welchem Umfang in der Wildeshauser Innenstadt ab 2024 auf weiteren Flächen Parkgebühren erhoben werden, gibt es bislang keine Entscheidung.

Nachdem die Stadtverwaltung ihr Konzept im Vorfeld der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Dienstagabend zurückgezogen hatte, sind nun die Fraktionen und Anlieger aufgefordert, ihre Vorstellungen bis zum 31. Mai bei der Stadtverwaltung einzureichen.

Die Verwaltung, so die Empfehlung der Politik auf Initiative von Bürgermeister Jens Kuraschinski, soll die „Planungsgemeinschaft Verkehr“ aus Hannover zu einer Sitzung einladen, damit diese zu der Thematik Stellung beziehen kann. Das Planungsbüro hatte schon in den vergangenen Jahren Verkehrskonzepte für die Innenstadt vorgelegt, die bislang aber nur zum Teil realisiert wurden.

Kuraschinski verdeutlichte in der Sitzung, dass auf der Stadt ein großer Kostendruck lastet. Der Rat habe im Dezember beschlossen, die im Ergebnishaushalt fehlenden 200.000 Euro durch die Parkraumbewirtschaftung einzunehmen. Die ab Juli für das halbe Jahr fehlenden 100.000 Euro, so Kuraschinski, könne man wohl durch höhere Zuweisungen vom Land ausgleichen. Im nächsten Jahr fehlten für den Haushalt aber die genannten 200.000 Euro sowie 300.000 Euro, die für die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst aufgebracht werden müssen.

Zunächst klären, wo die Dauerparker stehen sollen

Woher also das Geld nehmen, ohne die Geschäfte und Betriebe in der Innenstadt in ihrer Existenz zu gefährden, weil Autofahrer das Gebiet wegen der Parkgebühren meiden könnten?

Mit dieser Frage wollte sich Frank Voigt von der AfD nicht beschäftigen. Er wandte sich gegen die Parkgebühren, weil die Geschäfte der Innenstadt schon jetzt gefährdet seien. „Wir brauchen einen großen Parkplatz, auf dem die Leute kostenlos stehen können“, forderte er – ohne allerdings einen Standort zu nennen. „Wenn Parkgebühren erhoben werden, dann fahren die Leute zum Westring.“ Er wolle in der Innenstadt bummeln können – und das, ohne Parkgebühren entrichten zu müssen.

So einfach wollte es sich Rainer Kolloge (UWG) nicht machen. Zunächst müsse man klären, wo die Dauerparker stehen sollen, betonte er. Auf dieser Grundlage könne man dann eine Parkordnung entwerfen, die auch den Interessen der Innenstadtanlieger gerecht werde. „Das ist kein Hexenwerk“, erklärte Kolloge. „Dafür brauchen wir auch keinen Gutachter, sondern müssen selbst nachdenken.“ Er werde schon bald ein Konzept präsentieren, das „auf einen Bierdeckel“ passe und dennoch für einen geordneten Haushalt und Zustimmung der Anlieger sorge.

Innenstadthandel soll nicht geschädigt werden

Den Wunsch nach einer genauen Analyse der derzeitigen Situation teilten einige Ausschussmitglieder. „Wir müssen Klarheit schaffen“, meinte Wolfgang Sasse (CDU), und sein Parteikollege Ulli Kramer betonte: „Wir wollen das auf eine sachliche Ebene bringen. Das Parkraumkonzept ist noch nicht lange genug diskutiert worden.“

Günter Lübke (Pro Wildeshausen) forderte in diesem Zusammenhang auch ein besseres Parkleitsystem, zudem wollte er wissen, wie hoch die Kosten für eine Sanierung der Parkpalette werden.

Allen Beteiligten war das Bemühen deutlich anzumerken, nichts zu beschließen, was den Innenstadthandel schädigt. „Es darf keine Wettbewerbsnachteile für die Geschäfte und Betriebe geben“, so Jan-Hendrik Rode (CDW), und Kolloge machte deutlich: „Die Innenstadt lebt vom Einzelhandel.“

Nur wenige Anlieger bei der Sitzung

Klaus Schultze von den Grünen fragte in diesem Zusammenhang jedoch nach der Zielsetzung, die man für die Innenstadt haben wolle. Es zeige sich zunehmend, so stellte er fest, dass die Leute in Innenstädten in erster Linie eine hohe Aufenthaltsqualität erwarten. Dafür seien Kultur und Gastronomie sowie Events wichtig. Die Entwicklung in den Innenstädten, so Schultze, gehe weg vom Einzelhandel. Seine Parteikollegin Majken Hjortskov wollte wissen, wo das Geld für den Haushalt herkommen solle, wenn nicht über die Parkgebühren. Alternativ müssten dann wohl doch die Grund- und Gewerbesteuer angehoben werden.

Eine deutliche Positionierung vermieden im Ausschuss alle Beteiligten. Eine weitere Sitzung könnte Klarheit verschaffen – auch für die Anlieger, von denen mit knapp 20 Personen überraschend wenige zu der Sitzung gekommen waren, obwohl sie unmittelbar betroffen wären.