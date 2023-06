Parken am Wildeshauser Marktplatz: In der Woche verboten, am Wochenende geduldet

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

In der Woche nicht erlaubt: Parken am Marktplatz. © bor

Seitdem die Parkplätze in der Wildeshauser Innenstadt neu angeordnet wurden, stehen vermehrt Autos am Rand des Marktplatzes. Das gefällt vielen nicht.

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte Stadtsprecher Hans Ufferfilge mit, dass dies in den Abendstunden und an den Wochenenden derzeit geduldet werde. Tagsüber würden abgestellte Fahrzeuge allerdings erfasst. Die Halter müssten mit einer Strafe in Höhe von zehn Euro rechnen.

Im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzepts soll laut Ufferfilge geprüft werden, ob dort dauerhaft zusätzliche Stellplätze zugelassen werden können und sollen.

In der Bevölkerung regt sich gegen den aktuellen Zustand allerdings schon Protest. So monieren einige Bürger, dass man, wenn man den „Ratskeller“ oder „Zorbas“ im Außenbereich besuchen wolle, sich nicht wie auf einem Parkplatz fühlen möchte. Jahrelang versuche man, die Innenstadt attraktiv zu machen und dann lasse man gerade am Wochenende parkende Autos am Rande des Marktplatzes zu, wird kritisiert.