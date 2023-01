Park-App in der Wildeshauser Innenstadt: Nutzung noch ausbaufähig

Von: Dierk Rohdenburg

Parken mit App: Das Angebot wird in Wildeshausen noch verhalten genutzt. © Rohdenburg

Wildeshausen – In Wildeshausen ist seit dem 15. März das Parken mit einer App möglich. Die Auswertung der ersten neun Monate zeigt, dass das Angebot durchaus angenommen wird. Es ist aber bei fünf bis sechs täglich gebuchten Tickets noch Luft nach oben.

„Autofahrer können ihre Parkscheine in der Kreisstadt auf den Parkplätzen am Westertor sowie entlang der Wester- und der Huntestraße mit der App lösen. Seit der Einführung von Parkster sind 1 536 digitale Tickets gelöst worden“, teilt Patrick Lundberg, Geschäftsführer von Parkster, mit. Da man keine Einsicht in die Gesamtparkeinnahmen der Stadt habe, könne man aber keine Aussage zur anteiligen Nutzung des Handy-Parkens in Wildeshausen treffen.

Nach Angaben von Lena Depken von der Stadtverwaltung beliefen sich die Einnahmen durch Parktickets im Jahr 2020 auf 29.571 Euro, im Jahr 2021 auf 29.398 Euro und im Jahr 2022 auf 32.482 Euro.

Da der Rat der Stadt Wildeshausen in seiner Sitzung im Dezember beschlossen hat, auch auf dem Parkplatz Gildeplatz sowie an der Neuen Straße Gebühren einzuführen, dürfte sich die Einnahmesituation deutlich verbessern. Die Stadtverwaltung kalkuliert mit rund 200.000 Euro. Bislang ist aber noch nicht geklärt, wie die Parkraumbewirtschaftung erfolgt. Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, die erste Stunde kostenlos zu gestalten.

Die ersten 15 Minuten sind kostenlos

In dem Bereich, in dem die Autofahrer per App bezahlen können, gilt derzeit die „Brötchentaste“, die kostenloses Parken für 15 Minuten ermöglicht. Erst danach wird die über die App gebuchte Parkzeit berechnet.

Die Zusammenarbeit mit Parkster erfolgt im Rahmen einer einjährigen Pilotphase. Für die Stadt Wildeshausen entstehen somit in den ersten zwölf Monaten keine Kosten. Es muss nun zeitnah geklärt werden, ob die Zusammenarbeit mit Parkster fortgesetzt und vielleicht auch ausgeweitet wird. Denkbar ist auch, dass die Stadtverwaltung Kontakt zu weiteren App-Betreibern sucht. Damit könnte sich der Kunde vor Ort für den Anbieter seiner Wahl entscheiden. Die Parkgebühren erhöhen sich dadurch nicht. Die Stadt muss jedoch mit den App-Betreibern einen kostenpflichtigen Vertrag abschließen, der die Dienstleistung abdeckt.

Die kostenlosen Apps sind sowohl über Android-Endgeräte als auch über das iPhone erhältlich. Hat der Autofahrer in seinem Smartphone die Standortinformationen oder Ortungsdienste aktiviert, erkennt die App automatisch den Parkplatz, auf dem das Fahrzeug abgestellt ist. Sind sie nicht aktiviert, gibt der Autofahrer den Zonencode des Parkplatzes mit ein. Für den Parkvorgang gibt er sein Kennzeichen und die Parkdauer ein.

Kürzere Parkdauer wird registriert

Die Parkraumüberwacher der Stadt Wildeshausen prüfen, ob hinter der Fahrzeugwindschutzscheibe ein Ticket liegt oder ob das Kennzeichen in der App gespeichert ist. Der Autofahrer hat den Vorteil, dass er exakt die Gebühr zahlt, die für die Parkdauer fällig ist. Wenn er früher abfährt, reduziert sich der Betrag. Manche App-Betreiber buchen die Summe gleich nach der Beendigung des Parkvorganges vom Konto ab. Bei Parkster erhält der Kunde eine monatliche Rechnung, die detailliert seine Zeiten auflistet. Er kann entscheiden, ob er die Rechnung kostenfrei per E-Mail oder für 2,99 Euro per Post erhalten will. Der Autofahrer überweist die Rechnung oder bezahlt per Kreditkarte.