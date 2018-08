OOWV feiert 70. Geburtstag: „Paradebeispiel für interkommunale Zusammenarbeit“

Minister in Wildeshausen zu Gast

+ © OOWV/Meister Verbandsvorsteher Sven Ambrosy, Geschäftsführer Peter Kaufmann, Minister Björn Thümler, Geschäftsführer Karsten Specht, Minister Olaf Lies und Landwirtschaftskammer-Präsident Gerhard Schwetje (v.l.) stoßen auf den Geburtstag an. © OOWV/Meister

Wildeshausen - Mit einem Festakt hat der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) am Freitag in Wildeshausen sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 150 Gäste aus Politik und Wirtschaft waren der Einladung zur neu gebauten Betriebsstätte in Nähe des Pestruper Gräberfeldes gefolgt, darunter der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies und der niedersächsische Minister für Wirtschaft und Kultur, Björn Thümler.