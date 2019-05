Papiertonne brennt

Flammen greifen auf Carport über

+ Von der Papiertonne blieb nicht viel übrig. Foto: Feuerwehr

Wildeshausen – Wie gut, dass die Freiwillige Feuerwehr regelmäßige Übungsdienste verrichtet. Die Wildeshauser Kameraden waren am Sonntag gerade zu unterschiedlichen Stationen gefahren, als um 9.40 Uhr über Funk und die Meldempfänger von der Großleitstelle Oldenburger Land ein Schuppenbrand an der Ikarusstraße in Wildeshausen gemeldet wurde.