Papagoy soll Image von Volkswagen aufpolieren

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Wo Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch hinkommt, zumeist wird er auf das Thema VW angesprochen. Das ging ihm am Mittwochabend im Rahmen des ehrwürdigen Schaffermahls in Wildeshausen im historischen Rathaussaal nicht anders. Allerdings wurde er mit einer „bahnbrechend“ neuen Idee konfrontiert.

So hatte Bürgermeister und General der Gilde Jens Kuraschinski bereits vor einem Jahr dem Innenminister Boris Pistorius im Rahmen der VW-Krise vorgeschlagen, das emissionsarme Modell „Gildekutsche 1403“ zu entwickeln. Nun aber kam die nächste Idee, um das Image des größten Automobilkonzerns der Welt wieder zu verbessern. „Ein neues Logo wäre die Lösung“, so Kuraschinski und zog einen metallenen Papagoy der Wildeshauser Schützengilde mit VW-Logo hervor. „Ich würde mich freuen, wenn dieser Vogel alsbald nicht nur an jedem Golf oder Passat sichtbar wäre, sondern hoch über Wolfsburg oder gar in Hannover über der Staatskanzlei schweben würde. Und ich freue mich schon jetzt darauf, wenn in den Nachrichten verkündet wird, dass der neue Vogel, also unser Papagoy, große Marktanteile zurückerobern würde.“

Eine überraschende Offerte an Weil, der bereits seit Mittag im Landkreis unterwegs war. Zunächst besichtigte er den Heidemark-Betrieb in Ahlhorn, dann besuchte er das Krankenhaus Johanneum, und schließlich trug er sich ins Goldene Buch der Stadt ein, bevor er zum Schaffermahl eilte. Hier zeigte er sich schlagfertig und humorvoll. „Was dem einen sein VW ist dem anderen seine EWE“, erklärte er zu Kuraschinskis Angebot mit Blick auf zurückliegende Skandale. „Man braucht auf jeden Fall für den Spott nicht zu sorgen.“

+ Gäste aus Politik, Vereinen und Verbänden versammelten sich zum Schaffermahl von Schützengilde und Stadt Wildeshausen. © Krüger

In jedem Fall, so Weil könne Niedersachsen von Wildeshausen einiges lernen. Die Kreisstadt sei als „Bastion der Frauenbewegung“ bekannt. Hier gebe es nicht nur Kohltouren von Frauen und Selbstverteidigung für Frauen bei der Volkshochschule. „Mein Innenminister Pistorius hat mir sogar von einer weiblichen Einbrecherbande berichtet, die hier festgenommen wurde. Das ist schon was Besonderes. Da ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis hier die erste Schafferin gekürt wird.“

Als sehr angenehm empfand der Landesvater, dass es im Rathaus Hering gab. „Eine wunderbare Abwechslung“, so Weil. „In meiner Position muss man sich in dieser Jahreszeit sonst überwiegend von der Palme des Nordens – dem Grünkohl – ernähren, bis die Spargelzeit beginnt.“

Dem Wunsch, endlich wieder das Tabakskollegium im Rathaus abhalten zu können, begegnete er mit der Entgegnung, dass er mit diesem Versprechen dann wohl mit absoluter Mehrheit bei der nächsten Wahl gewinnen würde. Eine Zusage, dass er sich um das Thema kümmern wird, war weil jedoch nicht zu entlocken.