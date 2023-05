Erster Einsatz für die Feuerwehr in der Pfingstnacht: Nebelmaschine im Hotel

Viele verschiedene Einsatzkleidungen der Feuerwehr während des Gildefestes. © Feuerwehr

Wildeshausen - In der Nacht zu Pfingsten mussten die Einsatzkräfte gegen 2.45 Uhr raus. Es gab einen Brandalarm im Hotel „Gut Altona“.

Die Wildeshauser und die Dötlinger waren beide vor Ort. Im Hotel hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die erste Erkundung des Einsatzleiters mit dem Kommandowagen ergab, dass ein optischer Brandmelder durch den Nebel aus einer Nebelmaschine bei einer Feierlichkeit auslöste. Es lag kein Schadenfeuer vor und nach Rückstellen der Anlage konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken.

Pressesprecher Daniel Engels: „Dieser Einsatz zeigt einmal mehr die Notwendigkeit einer ständigen Einsatzbereitschaft in unserer Feuerwehr auch zur 5. Jahreszeit über Pfingsten, um die Sicherheit in der Kreisstadt ständig sicherzustellen.

Eine tolle Idee hatten die Wildeshauser Brandschützer bereits am Samstag:

Wenn sie zu Brandeinsätzen oder Hilfeleistungen bei schweren Unfällen sowie Wetterextremen unterwegs sind, dann tragen die Feuerwehrkameraden aus Wildeshausen und Düngstrup ihre Einsatzkleidung sowie Helme. Am Samstag war das anders.

Da versammelten sie sich nur mit ihrem Helm und ansonsten in ihrer „Dienstkleidung“ während des Gildefestes vor dem Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch und bildeten einen Papagoy nach.

„Heute haben sich unsere Kameraden als ,bunte‘ Gesellschaft zu einem besonderen Fototermin versammelt“, schreibt Feuerwehrsprecher Daniel Engels auf der Facebook-Seite der Feuerwehr. „Doch diesmal hatten alle nur ein gleiches Element, nämlich ihren Feuerwehrhelm, auf dem Kopf. Der Unterschied der Uniformen und der Anzüge lag im Detail, denn unsere Kameraden sind nicht nur in der Feuerwehr, sondern auch in vielerlei doppelter Verwendung in der Gilde und rund ums Gildefest unterwegs.“

15 Könige bei der Feuerwehr

Darunter fallen nicht nur der Gildekönig des Jahres 2022, Timo Poppe, der mittlerweile der 15. König aus den Reihen der Feuerwehr ist, sondern auch Schwarzröcke, Tamboure, Könige, Berater der Majestät, Richter des Gildegerichtes, die Gildeshop-Betreiber, der Schmied des Papagoys, Fackelträger, Kameraden der Einsatzbereitschaft, das Pfingstbaumkommando, sowie Kameraden, die im Zelt oder auf dem Rathaussaal arbeiten oder aber auch Spieler, die beim Gildecup aktiv waren.

Ein Teil der Feuerwehrleute bildete einen Papgoy nach. © Feuerwehr

„Ihr seht, wir sind zum einen sehr vielseitig und multifunktionell einsetzbar, zum anderen aber natürlich auch in dieser besonderen, fünften Jahreszeit um Pfingsten und unser Gildefest 24 Stunden am Tag einsatzbereit, um die Sicherheit in unserer Kreisstadt auch in dieser besonderen Zeit sicherzustellen.“

Mit dem fotografischen „Pfingstgruß“ wünscht die Feuerwehr (Ortswehren Düngstrup und Wildeshausen) fröhliche und aus einsatzsicht ruhige Pfingsten mit dem Gildefest.