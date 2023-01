Ottmar Jöckel gibt Vorsitz des VfL Wittekind Wildeshausen ab

Von: Ove Bornholt

Auf dem Platz und am Schreibtisch: Ottmar Jöckel hat den VfL Wittekind jahrzehntelang begleitet. Als er in den 1980er-Jahren anfing, lag die Fußball-Abteilung am Boden, wie er gestenreich verdeutlicht. © bor

Ottmar Jöckel hört als Vorsitzender des VfL Wittekind auf. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht er über seinen Führungsstil und wichtige Wegmarken.

Wildeshausen – Immer ehrgeizig und auch zu unbequemen Entscheidungen bereit: Nach Jahrzehnten als Trainer und Funktionär ist für Ottmar Jöckel nun Schluss beim VfL Wittekind Wildeshausen. Der 76-jährige Vorsitzende stellt sich bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch, 25. Januar, ab 19.30 im Reitersaal der „Gildestube“ nicht zur Wiederwahl – hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen. Gefragt nach dem Höhepunkt seiner Laufbahn kommt er natürlich um den 29. Mai 2015 nicht herum, das entscheidende 1:1 gegen Delmenhorst und der Aufstieg in die Landesliga. „Aber ohne das abzuwerten, waren die ersten beiden Aufstiege 1988 und 1992 wichtiger“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wenn man aus dem Abwasserkanal kommt und das erste Mal klares Wasser sieht, frische Luft atmet, das ist wunderbar.“

Jöckel kommt aus dem Ruhrgebiet, genauer gesagt aus Bottrop. Schon sein Vater sei fußballverrückt und Trainer gewesen. Deswegen habe ihm ein Verein ein ganz kleines Wohnhaus in der Nähe des Platzes in Bottrop zur Verfügung gestellt. „So bin ich dann auch erzogen worden“, sagt der 76-Jährige. „Ich habe jeden Tag gespielt, alles außer Torwart. Meine Liebe gehört dem Fußball.“ Und damit verbunden sind einige besondere Erlebnisse. „Ich hatte das Glück, in einer Kneipe auf dem Boden sitzend das Endspiel 1954 auf einem kleinen Fernseher sehen zu können“, blickt der auf die Zeit im Ruhrgebiet zurück.

Schon der Vater war fußballverrückt

Beruflich war der gelernte Kaufmann bei der Firma Henkel aus Düsseldorf tätig. Und zwar im Vertrieb für die Industrie und Handelsunternehmen. Da seine Frau aus Rechterfeld stammt, kam er immer mal wieder an Wildeshausen vorbei. „Ein schönes kleines Nest. Das könnte ich mir schon vorstellen“, sagte er, und 1976 zog die kleine Familie mit zwei Kindern in die Wittekindstadt. 1978 wurde gebaut, 1981 meldete sich Jöckel beim VfL an.

Als Aktiver sei er ein zentraler Mittelfeldspieler gewesen. „Ein spielender Defensivmann. Aber hängen Sie das bloß nicht zu hoch, ich war um Gottes willen kein Profi“, sagt er zum Reporter. Nur Fußball zu spielen, reichte auf Dauer nicht. „Mir war viel wichtiger, Dinge zu vermitteln“, betont Jöckel, der erst außerhalb Wildeshausens als Trainer aktiv war, unter anderem in Diepholz. „Heute würde man sagen, ich wollte Mannschaften weiterentwickeln und besser machen.“ Aber immer mit der Zielsetzung, Erfolg zu haben. Mit „Just for fun“ kann er wenig anfangen.

Fußballmannschaft in den 1980er-Jahren niedrigklassig

In dieser Beziehung hatte der VfL damals durchaus Potenzial. „Der Verein war runter von der Bezirksoberliga in die Kreisklasse“, erinnert sich Jöckel. Trainer wollte er nicht sein, aber als Abteilungsleiter engagierte er sich gern. „Ich hatte die Zeit einfach nicht mehr. Der Schwerpunkt lag bei mir damals einfach im beruflichen Bereich.“ Jöckel entwickelte, wie er sagt, eine „Liebe zur Anlage im Krandel“ und damit verbunden das Ziel, den Verein zu alter Größe zu führen.

Jöckel holte Klaus Ebel als Trainer, und erfolgreiche Zeiten brachen an. „Wir haben uns das Endspiel gegen den ,Osnabrück SC 16‘ verdient und schafften den Aufstieg“, freut sich der 76-Jährige. Das war 1988. Die folgenden Jahre liefen gut, wenn auch nicht überragend. „Meine Intention war, es muss doch eine Möglichkeit geben, weiterzukommen.“ Anfang der 1990er-Jahre verpflichtete Jöckel Trainer Tom Surmann von Rot-Weiß Visbek, mit dem 1992 der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. An den entscheidenden Sieg bei Frisia Goldenstedt kann sich Jöckel noch erinnern.

Die Bezirksoberliga gab es wegen einer Reform nicht mehr. Und Jöckel strich 1993 beim VfL die Segel, weil er beruflich für eine andere Firma deutschlandweit unterwegs war. „Da hatte ich nicht mehr die Zeit. Ich habe mich fast völlig davon gelöst.“

Immer mal wieder schaute der Wildeshauser sich noch Spiele des heimischen Vereins an, der in der Folgezeit nicht mehr an den sportlichen Erfolg anknüpfen konnte – aus verschiedenen Gründen. „Es hat wenig, wirklich wenig Erfolgreiches gegeben“, sagt Jöckel. Um die Jahrtausendwende hatte er dann wieder mehr Kapazitäten. Und wieder wurde er vom VfL angesprochen, ob er nicht helfen könnte.

Mit der Siegerfaust: Ottmar Jöckel beim Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2015. Trainer Marcel Bragula hatte die Mannschaft vor 4 000 Zuschauern in die Landesliga geführt. „Das hat er verdient“, zollt Jöckel dem Trainer höchste Anerkennung. © Dejo

Jöckel konnte und wollte. 2006 übernahm er erneut das Amt des Fußball-Obmanns. „Unter der Prämisse: Wenn ich das mache, mache ich das so, wie ich das will.“ Er wollte seinen Kopf durchsetzen. „Ich bin vom alten Schlag“, sagt Jöckel über sich selbst. Es sei ja nicht so, dass viele Köche immer den besten Brei kochen würden. Dabei traf er auch manche unangenehme und umstrittene Entscheidung. „Ich muss mit der Mär leben, dass ich immer die Trainer rausgeschmissen habe“, sagt der 76-Jährige. Aber „wenn ich von etwas überzeugt war, mir eine Meinung gebildet hatte, dann wurde der Striemel auch durchgezogen.“

Zuletzt gelang unter Marcel Bragula der Aufstieg in die Landesliga. Und Jöckel gab 2020 die Fußballabteilung nach 15 Jahren ab. Mit seinem Stellvertreter Matthias Ruhle und Hubert Schlüter führt er den Verein seitdem übergangsweise nach dem Abschied von Wolfgang Sasse. „Schlüter ist die gute Seele des VfL“, lobte er seinen Mitstreiter genau wie Ruhle, vor dem er großen Respekt habe. Überhaupt gebe es im Verein zahlreiche äußerst engagierte Akteure.

Und jetzt? „Ab und an überkommt es mich und ich hole mir noch mal die CD raus und schaue mir das Spiel um den Aufstieg gegen Atlas Delmenhorst von 2015 an. Das war einfach schön. Der Erfolg war aber nur möglich, weil einer für alle und alle für einen gearbeitet haben.“ Fußballverrückt wird er wohl immer bleiben – und dem VfL verbunden. „Ich habe weit über 20 Jahre alles das für den Verein gegeben, was ich neben Beruf und Familie geben konnte.“ Erfolgreich kann es für den VfL gerne weitergehen. „Ich würde mich freuen, wenn wir in der Landesliga bleiben“, sagt Jöckel, dessen Ehrgeiz ihm treu geblieben ist.