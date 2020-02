Aus Ottawa ins ländliche Niedersachsen

Die Kanadierin Caitlin La Rusic absolviert ein Praktikum in Wildeshausen

+ Tierärztin Kim Übermuth (links) und Caitlin La Rusic mit Kater „Oreo“. Foto: bor

Wildeshausen/Großenkneten - Von Ove Bornholt. Caitlin La Rusic hat ein Herz für Tiere und leidet mit, wenn Hunde, Katzen und Co. in die Praxis für Kleintiere von Kim Übermuth in Wildeshausen gebracht werden. „Es ist ein bisschen traurig, weil sie immer ein Problem haben und ein wenig ängstlich sind“, sagt die 18-jährige Kanadierin. Sie lebt seit dem Sommer 2019 bei Familie Otten in Großenkneten und absolviert aktuell ein zweiwöchiges Praktikum in der Tierarztpraxis. Dabei schaut sie den Ärzten auch bei Operationen über die Schulter. Das sei manchmal ein bisschen eklig, gibt die junge Frau zu. Aber in der achten Klasse habe sie im Biologieunterricht mal eine Ratte zerlegt. Also ist sie nicht besonders zart besaitet. Ob der Tierarztberuf etwas für sie ist, weiß sie allerdings noch nicht.