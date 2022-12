Ostmann-Kunden spenden Baumschmuck für Bedürftige

Von: Dierk Rohdenburg

Spende von Ostmann: Bei den sozialen Einrichtungen war die Begeisterung groß. © Ostmann

Wildeshausen – „Blumen Ostmann“ hat sich eine Aktion ausgedacht, damit Menschen, die nicht viel Geld haben, zu Weihnachten ihren Baum schmücken können.

Der geschmückte Weihnachtsbaum gehört für viele Menschen in Deutschland zum Fest wie Geschenke und leckeres Essen im Familienkreis. Doch nicht jeder kann sich den Baum oder den dazu gehörigen Schmuck leisten. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen „Blumen Ostmann“ in diesem Jahr dafür eingesetzt, dass alle Schmuck für ihren Baum haben.

Bereits Anfang November riefen alle Gartencenter dazu auf, dass die Kunden nicht mehr benötigten Weihnachtsbaumschmuck spenden. Dieser sollte Familien zukommen, die sich das nicht leisten können. „Überwältigend viele Kunden sind unserem Aufruf nachgekommen, sodass eine große Anzahl und Vielfalt an weihnachtlichem Schmuck zusammengekommen ist“, heißt es von Inhaber Rainer Ostmann. In der vergangenen Woche seien die Spenden von sozialen Einrichtungen in den Regionen der Gartencenter freudig in Empfang genommen worden. „Auf diese Weise können jetzt viele Familien ein schönes und funkelndes Weihnachten feiern“, so Ostmann.