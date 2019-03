Ostereier für die Innenstadt

Wildeshausen – Ostern wird dieses Jahr eine runde Sache in der Wildeshauser Innenstadt: Als gemeinschaftliche Frühjahrsaktion plant der Handels- und Gewerbeverein (HGV) gemeinsam mit dem Stadtmarketing eine besonders auffällige Dekoration. Insgesamt 17 bunte Riesenostereier sollen vom 28. März bis 29. April in der Innenstadt aufgestellt werden. Die 90, 150 und 180 Zentimeter hohen Eier werden durch Wildeshauser Unternehmen bezahlt und derzeit durch zahlreiche Einrichtungen gestaltet.

Mit dabei ist auch der Landkindergarten „Regenbogen“ in Kleinenkneten. Die Jungen und Mädchen der Mäuse- sowie der Schmetterlingsgruppe hatten sich am Donnerstag im Stuhlkreis schon Gedanken gemacht, was sie auf ihr Ei malen wollen, das von der Volksbank gesponsert wurde. „Hasen, eine Sonne, Küken und Gras“, erzählten, Malte, Theo, Edith, Thore, Tamika und Marleen, die am selben Tag ihren sechsten Geburtstag feierte. Die Kinder wollen ihr Ei vor dem Gebäude der Volksbank an der Westerstraße auf jeden Fall besuchen.

Auch im städtischen Kinderhort an der Wallschule wird fleißig gewerkelt. Miriam Liebert (Leitung) und Susanne Beyer griffen mit Mai-Linh, Colin, Paul und Lilly zum Pinsel. Alle Kinder können sich mit einem Handabdruck auf dem Ei verewigen.

„Die Nachfrage von Wildeshauser Einrichtungen, die ein Ei gestalten wollten, war riesig. Wir hätten doppelt so viele Ostereier gebrauchen können“, freut sich Daniela Baron, die die Eier für die Unternehmen bestellt hat, über das Interesse an der Aktion. Damit alle Einrichtungen fleißig arbeiten können, hat die Firma Farben Brünger kostenlos Farben- und Pinselsets zur Verfügung gestellt.

„Wir haben vor zwei Jahren schon einmal ein großes gelbes Ei mit einem Fragezeichen durch die Stadt wandern lassen, was bei der Bevölkerung großartig ankam“, sagt Johannes Lenzschau, Vorsitzender des HGV. „Jetzt freuen wir uns auf eine kunterbunte Stadtdekoration an der viele mitgewirkt haben – die Unternehmer durch ihren finanziellen Einsatz und die Gestalter durch ihr ehrenamtliches Engagements – sie alle helfen mit, Wildeshausen noch schöner zu machen.“ dr/bor