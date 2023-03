Ostereier-Aktion in Wildeshausen lockt Passanten in die Innenstadt

Stadtmarketing setzt Aktion ohne Gewerbeverein fort

+ © Privat Malika Witt und Michael Müller vom Stadtmarketing freuen sich über die Ostereier-Aktion. © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Ostereier-Aktion des Stadtmarketings Wildeshausen wird auch ohne den Gewerbeverein fortgesetzt. Und sie lockt Passanten in die Innenstadt.

Wildeshausen – Alle paar Minuten bleiben Passanten in der Wildeshauser Innenstadt stehen, schauen sich die Riesen-Ostereier vor Geschäften sowie andernorts an und machen auch oft Fotos. Damit erfüllt die Aktion ihren Zweck, denn „sie soll Leute in die Stadt locken“, wie Stadtmarketingleiter Michael Müller am Mittwochmittag bei einem Pressetermin auf dem Marktplatz erläuterte. In diesem Jahr stehen etwas weniger Eier als sonst in der Stadt, aber das ist auch so gewollt.

Zuletzt habe man 50 Eier gehabt, die von verschiedenen Akteuren gestaltet worden sind. Das sei zu viel gewesen, finden Müller und Malika Witt, die vor Kurzem ihre Stelle im Stadtmarketing angetreten und nun ihre erste Aktion organisiert hat. Damit die Eier immer noch Hingucker und keine Massenware sind, waren es dieses Mal also etwas weniger. 36, um genau zu sein. Außerdem haben sich zwar wie sonst viele Firmen, Vereine und Gruppen gemeldet, die Eier sponsern und/oder gestalten wollten, aber viele davon eben nach der von der Stadt gesetzten Frist. So konnten sie nicht mehr berücksichtigt werden.

Mit ihrem Sponsoring tragen die Firmen einen Teil der Kosten, den Rest übernimmt die Stadt. Und zwar nur die Stadt, denn bekanntlich ist der Kooperationsvertrag mit dem Handels- und Gewerbeverein zum Jahresende ausgelaufen. Damit gibt es auch keinen gemeinsamen Finanztopf mehr, um Veranstaltungen in der Stadt zu finanzieren. „Gute Aktionen wollen wir natürlich trotzdem fortführen“, sagte Müller. Wann, ob und wie die Kooperation mit den Kaufleuten in der Innenstadt wieder aufgenommen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Unter den Gestaltern und Sponsoren der Eier sind viele schon länger dabei – von diversen Firmen über Schulen bis hin zu Kindergärten und Altenheimen. Die Aktion gibt es nun schon seit fünf Jahren. Neu am Start sind allerdings die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft des Landkreises Oldenburg auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen. Diese hätten sich bei der Stadt gemeldet, um sich zu beteiligen, freuen sich Müller und Witt. Gestaltet wurde das Ei, das auf dem Marktplatz in der Nähe der Buchhandlung „bökers am Markt“ steht.