Unfall beim Überholen: Wildeshauser gerät ins Schleudern und muss ins Krankenhaus

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Wildeshausen – Bei einem Verkehrsunfall in Glane wurde am Mittwoch ein 81-jähriger Wildeshauser verletzt und musste ins Krankenhaus.

Gegen 11.15 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Dötlingen mit seinem Lastwagen die Glaner Straße in Richtung Huntlosen. Ein 81-jähriger Mann aus Wildeshausen fuhr hinter ihm mit seinem Opel in die gleiche Richtung. In Höhe der Ortschaft Glane beabsichtigte der 57-Jährige, nach links abzubiegen. In diesem Moment scherte der 81-Jährige zum Überholen aus, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der Opel des Wildeshausers geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Ermittlungserfolg per Ortungssystem an E-Scooter

Per Ortungssystem konnte die Polizei in Delmenhorst einen jugendlichen E-Scooter-Dieb ermitteln.

Zwei Schülerinnen hatten am Dienstag gegen 8 Uhr ihre E-Scooter auf dem Gelände einer Schule am Pestalozziweg abgestellt und aneinandergeschlossen. Nach Schulschluss gegen 13.30 Uhr, mussten sie feststellen, dass sich beide E-Scooter nicht mehr an ihrem Abstellort befanden. Die Schülerinnen gingen von einem Diebstahl aus und informierten ihre Eltern. Der 32-jährige Vater einer der Geschädigten verständigte die Polizei und teilte mit, dass am E-Scooter seiner Tochter ein Ortungsgerät angebracht sei.

Die ständigen Standortangaben führten zum Auffinden des einen E-Scooters in einem Mehrfamilienhaus an der Bremer Straße. Der dort angetroffene 19-jährige Besitzer gab an, den E-Scooter zuvor von einem 17-jährigen Bekannten aus Delmenhorst gekauft zu haben.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Der aufgefundene E-Scooter konnte der 15-Jährigen wieder ausgehändigt werden. Der zweite E-Scooter konnte jedoch bislang nicht gefunden werden.