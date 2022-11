Jahrhundertorkan Quimburga: Windstärke 14

Vor 50 Jahren wütete der Jahrhundertorkan Quimburga und richtete gewaltige Schäden an

+ © Kleimann/Landesfdorsten Aufnahmen aus der Umgebung von Ahlhorn: Orkan Quimburga richtete gewaltige Schäden an. © Kleimann/Landesfdorsten

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dirk Faß schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ahlhorn/Landkreis – Große Teile der Wälder, die heute im Landkreis Oldenburg mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben, gab es vor 50 Jahren noch gar nicht. Denn am 13. November 1972, einem Montag, zog das Orkantief Quimburga über Mittel- und Westeuropa und richtete dabei verheerende Schäden an Natur und der von Menschen geschaffenen Infrastruktur an.

Ganze Wälder wurden buchstäblich abrasiert oder schwerst beschädigt. Augenzeugen mögen sich noch mit Grauen an den Jahrhundertsturm erinnern, der im Nordwesten schwere Verwüstungen anrichtete.

Wie konnte es dazu kommen? In der Nacht vom 12. auf den 13. November traf über dem Atlantik ein mit warmer Luft aufgefülltes Tiefdruckgebiet auf eine Kaltfront, aus dem ein Tief von 955 Millibar entstand, ein Wert, der überhaupt erstmalig gemessen wurde, solange es in jenen Tagen Wetterbeobachtungen gab. Dabei entwickelten sich Windgeschwindigkeiten von mehr als 160 Kilometern pro Stunde. Über der Norddeutschen Geest war um 6 Uhr noch Windstärke 8 gemessen worden, eine Stunde später bereits Windstärke 11, und um 9 Uhr schließlich Windstärke 14 mit einer Geschwindigkeit von 166 Stundenkilometern.

+ Als Erinnerung an die Sturmkatastrophe ließ Forstamtmann Johann Wieting am Parkplatz an der Hegeler-Wald-Straße einen Erinnerungsstein aufstellen © Faß

Mit welcher ungeheuren Kraft dieser Sturm zugeschlagen hatte, zeigt sich an einem Beispiel des Hegeler Waldes bei Huntlosen. Zwar war der Forst dort bis zu einem gewissen Grade an Wind und Sturm gewöhnt, jedoch konnte er einer derartigen Belastung über einen Zeitraum von mehreren Stunden nicht standhalten. Etwa gegen 9 Uhr begannen die ersten Einbrüche, die sich darauf zu riesigen Flächenwürfen entwickelten. Von der Gesamtfläche des Hegeler Waldes von 765 Hektar wurden 425 Hektar vom Sturm vernichtet. An Sturmholzbefall fielen dort 73 644 Festmeter Holz an, davon 60 125 Festmeter Kiefer und 10 629 Festmeter Fichte an (der Rest Laubholz) – zusammen mehr als 2,2 Millionen Bäume.

Damit stand die Forstverwaltung Ahlhorn nicht nur hier vor einer Aufgabe, die zunächst unmöglich erschien. Nach herkömmlichen Methoden schaffte bisher ein Waldarbeiter 1,5 Festmeter pro Stunde. Dank der Mithilfe von Norwegern, Dänen, Tirolern, Jugoslawen und den Schweden, die mit den modernsten Holzverarbeitungsmaschinen, aber auch mit Pferden anrückten, schaffte man es, pro Monat einen halben Quadratkilometer sturmverwüsteter Flächen zu räumen. Das Holz wurde nach Süddeutschland, nach Schweden, Dänemark, England und sogar nach Japan verkauft. Für die örtliche Industrie wurden an Waldwegen riesige aufgeschichtete Lagerplätze für Stammholz eingerichtet, das durch eine Berieselungsanlage Tag und Nacht, und das über einen langen Zeitraum, durch Grundwasser konserviert wurde. Die Aufforstung dauerte von 1974 bis 1982 an.

+ Es dauerte lange Zeit, bis die Spuren der Katastrophe beseitigt waren und das Aufforsten beginnen konnte. © Kleimann/Landesfdorsten

Auch in Wildeshausen, wie auch im Landkreis Oldenburg, wird man die Vormittagsstunden kaum vergessen können. Nicht nur, dass fast kein Haus übrig blieb, auf dem das Dach noch intakt war, die Hiobsbotschaften überschlugen sich, wie etwa der Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur und Heimatkunde in seinem Jahrbuch berichtete. Von beiden Kirchen in Wildeshausen rauschten die Pfannen herunter, die zu einer ernsten Gefahr wurden. Aber damit nicht genug, ein Teil des Marktplatzes musste abgesperrt werden, da Bewegungen im Giebel des Rathauses festgestellt worden waren. Da der Sturm nicht nachließ und auch in der Innenstadt fast ausnahmslos alle Häuser in Mitleidenschaft zog, wurden Bundeswehrposten an allen Ausfallstraßen postiert, die die Innenstadt abriegelten. Zu allem Überfluss brach die Stromversorgung zusammen, dazu waren teilweise die Telefonverbindungen unterbrochen. Wer dabei in eine Notlage geriet und abgelegen alleine wohnte, war regelrecht isoliert.

Im Laufe dieses Vormittags stürzte der Schornstein der Brennerei Kolloge an der Wittekindstraße ein, bei der Firma Lewandowski flog das Eternitdach in Fetzen. Bereits vormittags um 9 Uhr meldete die Bundesbahn das Einstellen des Fahrverkehrs an. Wenig später legten eine ganze Reihe von Bäumen in Düngstrup und Busch den Schienenverkehr lahm. In Rechterfeld war ein Teil der neuerbauten Mühle der Firma Kühling unmittelbar auf den Bahnkörper gestürzt und blockierte die Gleise.

+ „Kahlschlag „in der Nähe von Ahlhorn: Der Orkan vernichtete weite Teile der heimischen Wälder. © Kleimann/Landesfdorsten

Immer wieder stürzten Bäume auf die Fahrbahnen und klemmten somit die Polizeifahrzeuge und Einsatztruppen der Feuerwehr ein. Die Bundeswehr wurde um Hilfe gerufen, um mit Panzern reihenweise die Hindernisse zunächst von den wichtigsten Verkehrsverbindungen zu entfernen.

Ein Blick nachträglich in die Wildeshauser Umgebung ließ das Herz bluten. Krandel, Wiekau, wohin man auch schaute, Altona, Dötlingen, Aumühle, Spascher Sand, überall sind die Wälder um mehr als die Hälfte dezimiert worden. Nur noch vereinzelte Bäume haben standgehalten.