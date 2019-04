Orgelpfeifen beliebt

Großer Ansturm auf Patenschaften

+ © Orgelförderverein Heiß begehrt: Viele Bürger wollen eine Patenschaft für eine Orgelpfeife übernehmen. Foto: © Orgelförderverein

Wildeshausen – Der „Schlussakkord“ des Orgelfördervereins der Alexanderkirche ist furios gestartet. Nach den Berichten am Donnerstag, dass für 700 Orgelpfeifen und den Zimbelstern Paten gesucht werden, standen die Interessierten nach Angaben der Wildeshauser Kirchengemeinde schon am Tag der Veröffentlichung Schlange vor dem Kirchenbüro oder riefen an.