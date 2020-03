Ordnungsamt schließt Laden an der Huntestraße

Polizei kündigt an, keine Verstöße gegen Landkreisverfügung zu dulden

+ Geschäft geschlossen: An der Huntestraße in Wildeshausen sorgten Polizei und Ordnungsamt dafür, dass nicht mehr weiter verkauft werden konnte. Foto: polizei

Landkreis – Die Polizei setzt seit Mittwoch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst die Beachtung der behördlichen Anordnungen zur Schließung von Geschäften konsequent durch, heißt es in einer Pressemitteilung. So sorgte das Ordnungsamt des Landkreises am Mittwoch um 16.55 Uhr in Polizeibegleitung dafür, dass ein Einkaufsmarkt an der Huntestraße in Wildeshausen schließen musste.