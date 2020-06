Den Orden gibt es später: Ernst Frost wurde vor 50 Jahren Schaffer

Der Generalmajor der Schützengilde bleibt diesmal daheim

+ Zum Abschied vom Amt des Obersts: Schatzmeister Siegbert Schmidt (l.) überreichte Ernst Frost ein Porträt. Archivfoto: dejo

Wildeshausen – Zehn Jahre lang ging Ernst Frost als Oberst der Gilde vorneweg. Seit 2016 ist er Generalmajor, und vor 50 Jahren war er Schaffer der Wildeshauser Bürgergemeinschaft. Seinen Orden wird er aber so schnell nicht bekommen, denn am Pfingstdienstag wird es am Krönungstisch im Krandel menschenleer sein – weil die Corona-Pandemie das Gildefest gestoppt hat.