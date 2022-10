OOWV hat Tipps für Hausbesitzer: Wenn der Starkregen kommt

Von: Dierk Rohdenburg

Kann Wassermassen gut zurückhalten: ein Regenrückhaltebecken. © Stadt.Land.Grün

Landkreis Oldenburg – Starkregenereignisse sind der Graus eines jeden Hausbesitzers: Wenn die Wassermassen kommen und nicht mehr versickern können, laufen Keller und Erdgeschosse voll.

Wie sich das eigene Gut schützen sowie der Regen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt nutzen lässt, verrät der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV). Er hält so einige Tipps für Haus- und Gartenbesitzer bereit.

„Bei Starkregen fallen in kurzer Zeit immense Wassermassen, was Kanäle und Entwässerungsgräben überlasten kann. Für diesen Fall ist es wichtig, dass Hausbesitzer sich gegen einen Rückstau in ihr Gebäude absichern, wenn sie einen Keller haben oder Räume im Gebäude zu einem Teil unterhalb der Straßenoberkante liegen“, berichtet Reinhard Hövel, OOWV-Sachgebietsleiter „Leitungswesen Abwasser Mitte“. Für diesen Zweck würden sich Hebeanlagen und einfache sowie elektronische Rückstauverschlüsse eignen. Hövel erklärt: „Eine Hebeanlage pumpt das häusliche Abwasser mithilfe einer Rückstauschleife über das Niveau der Rückstauebene des Kanals.“ Die zweite Option seien Rückstauverschlüsse, die durch Verschließen der Hausinstallation mit Klappen das Wasser aus den Räumen fernhalten.

Barrieren und Versickerungsflächen

Zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser bestehe die Möglichkeit, Barrieren wie beispielsweise Schwellen oder Aufkantungen zu installieren. „Selbst Sandsäcke vor Kellerlichtschächten oder tiefer liegenden Eingängen können im Notfall hilfreich sein. Weiter sind Vordächer über Kellerzugängen oder wasserdichte Fenster und Türen eine sinnvolle Investition“, zählt der Sachgebietsleiter Schutzmöglichkeiten auf. Wichtig sei, genau darauf zu achten, welche Wege der Regen auf dem Grundstück nimmt, um so sinnvolle Maßnahmen umsetzen zu können.

Markus Indorf ist Betriebsleiter bei der Firma „Stadt.Land.Grün“, einer hundertprozentigen Tochter des OOWV, und hat noch weitere Ideen: „Den Regen vor Ort versickern zu lassen, schützt nicht nur das Haus, sondern ist auch für die Natur von Vorteil. Als erstes ist es sinnvoll Flächen zu entsiegeln. Mehr gemulchte Grünflächen bedeuten mehr Versickerungsfläche.“ Hierbei sei zu beachten, dass ein unverdichteter Boden deutlich mehr Wasser aufnehmen kann. Sehr gut eigneten sich natürlich Blühflächen oder Staudenrabatten. Alternativ könnten auch Rasengittersteine oder wasserdurchlässige Pflastersteine eingesetzt werden, um das Wasser in den Untergrund zu leiten. Zudem seien Versickerungsstreifen an versiegelten Flächen, Rigolen oder Mulden im Garten gut für eine Versickerung vor Ort. Eine Dachbegrünung eigne sich, um Wasser aufzunehmen und habe den schönen Nebeneffekt, dass sie im Sommer kühlt. Am sinnvollsten wäre es jedoch, dass Wasser nicht nur abzuleiten, sondern auch zu nutzen. Hierfür würden sich Regentonnen oder Zisternen eignen. Das aufgefangene Wasser könne für die Gartenbewässerung oder teilweise im Haushalt genutzt werden. Das spare nicht nur Kosten, sondern schone auch das Grundwasser.

„Bei allen Maßnahmen ist natürlich wichtig, dass eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich. Jeder sollte auch daran denken, seine Dachrinne oder Bodenabläufe in bestimmten Abständen zu reinigen“, weiß Reinhard Hövel.