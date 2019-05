Oldie-Fete diesmal mit Band „Yucatan“

Konzert beginnt um 22 Uhr

+ © yucatan Die neunköpfige Band Yucatan mit Reinald Wiosna, Uwe Rietz, Jenny Röschmann, Ulrich Bosselmann, Jörg Riedel, Michael Heiken, Klaus Bark, Andreas Oekermann und Dieter Büscherhoff (v.l.). © yucatan

Die Oldie-Fete der Königskompanie auf dem ehemaligen Zischgelände der Firma Nordmann in Wildeshausen hat eine 16-jährige Tradition mit Musik von DJ Kalle Both. Diesmal gibt es allerdings am 8. Juni ab 22 Uhr Livemusik mit der Band „Yucatan“.