„Oldenburger Hundehütte“: Hat der Investor frühzeitig auf den Abriss hingewiesen?

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Kein Stein mehr auf dem anderen: Die „Oldenburger Hundehütte“ ist komplett zerstört. © dr

Wildeshausen – Es gibt einige offene Fragen zum Verhalten der Wildeshauser Stadtverwaltung im Vorfeld des Abrisses der „Oldenburger Hundehütte“ am 31. Mai.

Der CDW-Fraktion im Stadtrat wurden nach dem Abriss offenbar Informationen zugetragen, die sie sachlich und politisch kaum bewerten kann, weil die nötigen Fakten nicht vorliegen. Sie möchte deshalb gerne von der Stadtverwaltung erfahren, was den Tatsachen entspricht.

So wird laut der Informationen behauptet, dass es bereits seit März 2022 und bis zur Einreichung des Bauantrags sowie der Abrissanzeige am 24. April 2023 diverse Gespräche zwischen Vertretern des Bauamtes und der Eigentümerin unter Beteiligung des beauftragten Architekten zum Projekt gegeben hat. In diesen Gesprächen sei der Abriss zu keinem Zeitpunkt von der Verwaltung als Problem thematisiert worden. Ob das stimmt, möchte die CDW durch einen Fragenkatalog an die Stadtverwaltung klären, der nach Möglichkeit bis zum Bauausschuss am Donnerstag, 8. Juni, beantwortet werden soll.

Hat die Stadt zu spät reagiert?

Die CDW hat zudem Informationen erhalten, dass der Stadtverwaltung mit Schreiben vom 24. April ein Bauantrag sowie eine Abrissanzeige vorliegt und dennoch keine Rücksprache wegen eventueller Bedenken erfolgte. Zudem sollen die Investoren mit Mail an die Stadtverwaltung vom 25. Mai auf den Abrisstermin 31. Mai hingewiesen haben.

„In den vergangenen Jahren wurden schon zu viele historische Gebäude in unserer Innenstadt abgerissen, um Platz für Neubauten zu schaffen“, kritisiert der CDW-Fraktionsvorsitzende Jens-Peter Hennken. Augenscheinlich sei es Politik und Verwaltung bisher nicht gelungen, dieses zu verhindern. Das sei zu hinterfragen. Die CDW möchte von daher wissen, wann die Stadtverwaltung erstmals von den Planungen der Eigentümerin des Grundstücks erfahren hat, das Haus abzureißen. Zudem fragt Hennken, wann die Politik erstmals darüber informiert wurde. „Wann und in welcher Form wurde der Landkreis Oldenburg über die Beschlusslage des Verwaltungsausschusses informiert, die Gebäude am Bahnhof zu schützen?“, heißt es bei den Fragen weiter, und: „Bedurfte es für den Abriss des Hauses am 31. Mai einer Genehmigung oder war eine lediglich eine Abbruchanzeige ausreichend?“

Wurde Unterlassungsverfügung rechtzeitig zugestellt

Die CDW möchte von der Stadtverwaltung auch erfahren, wann und in welcher Form die Unterlassungsverfügung des Landkreises an die Eigentümerin der Immobilie zugestellt und wann sie rechtskräftig wurde.

Hennken weist darauf hin, dass der Rat mit großer Mehrheit das Stadtentwicklungskonzept „Wildeshausen 2030+“ beschlossen hat. „Es wird Zeit, dass wir uns den darin stehenden Ansätzen annehmen und definieren, welche Immobilien und Straßenzüge wir unter einen besonderen Schutz stellen wollen und wie wir die Eigentümer dieser Gebäude unterstützen und motivieren können, im Sinne der Re-Historisierung der Kernstadt zu handeln“, so der CDW-Mann.