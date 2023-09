Landrat Christian Pundt: Im nächsten Jahr 20 Millionen Euro weniger für den Landkreis Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Der neue Vorstand der MIT: Sebastian Frank, Michael Müller, Helmut Rang, Ines Posenauer, Torsten Helmbrecht, Petra Dekker, Ingo Hermes und Stefan Schlierbach (v.l.). © dr

Dem Landkreis Oldenburg könnten im nächsten Jahr 20 Millionen Euro in der Kasse fehlen. Das kündigte Landrat Christian Pundt bei der Mitgliederversammlung der Mittelstandsvereinigung Wildeshausen an.

Wildeshausen – Gute und schlechte Nachrichten gab es am Freitag im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen im Hotel „Gut Altona“, in dessen Rahmen das Unternehmen „team;iken“ den Wirtschaftspreis überreicht bekam (wir berichteten).

Landrat Christian Pundt hatte die Laudatio übernommen, musste jedoch vorher die Feierlaune trüben. Aus einem Gespräch der niedersächsischen Landräte mit dem Finanzminister teilte er mit, dass der Landkreis Oldenburg – unter anderem wegen der Konjunkturflaute – wohl im nächsten Jahr mit 20 Millionen Euro weniger im Haushalt auskommen muss. „Das werden schwierige Gespräche mit den Kommunen“, ahnte Pundt, der zudem kritisierte, dass die „Politik auf Landesebene für die Städte und nicht für den ländlichen Raum“ gemacht wird. Das gelte beispielsweise für den Wegfall der Förderung für den Breitbandausbau. „Dabei sorgen wir hier dafür, dass wir die Energiewende hinbekommen“, betonte der Landrat. Er mahnte an, dass alle Beteiligten zusammenstehen und Lösungen finden müssen, dass „man die Köpfe zusammensteckt und sich nicht streitet“. „Die Leute wollen die schlechte Stimmung nicht mehr“, so Pundt. Auch die Forderung des MIT-Vorsitzenden Ingo Hermes, einen Bürokratieabbau für Unternehmen hinzubekommen, sieht er kritisch: „Das wird nichts. Am Ende ist es schlimmer als zuvor und es gibt drei Formulare mehr, die ausgefüllt werden müssen.“

Ingo Hermes beklagt Politikverdrossenheit

Politikverdrossenheit war auch das Thema von Hermes mit Blick auf Wildeshausen. „Politik und Verwaltung zerfleischen sich lieber gegenseitig in der Öffentlichkeit. Was das für ein Bild in der Bevölkerung abgibt, ist eine Katastrophe. Es steigert die Politikverdrossenheit immer weiter. Gutes kann dabei nicht herauskommen – jedenfalls nicht aus Sicht der Bürger.“

Hermes verdeutlichte, dass weiter Bedarf an einem Industriegebiet Wildeshausen-West besteht, während die Pläne derzeit auf Eis liegen. „Es gibt immer noch große Betriebe, die auf mittlere Sicht ihren Standort verlegen müssen. Und diese können es sich auch nicht vorstellen, ins Gewerbegebiet Wildeshausen-Nord zu gehen“, machte Hermes deutlich.

Der Vorsitzende zeigte sich zwar erfreut darüber, dass es in der Kreisstadt nun Pläne gibt, das Freibad zu sanieren. „Wir stimmen aber nicht zu, dass die finanzielle Belastung schon im Vorfeld für Steuererhöhungen herhalten muss, ohne dass die Finanzen offengelegt werden“, so Hermes. „Der schwarze Peter wird schon mal in Position gebracht, obwohl die Fehlentscheidung aus dem Jahr 2020, das Bad nicht sanieren zu wollen, ganz klar bei der Verwaltung und der Politik liegt.“

Lob für den heimischen Mittelstand

Viel Lob hatte Hermes für den heimischen Mittelstand übrig: So habe beispielsweise die Firma Hydrotec, Wirtschaftspreisträger aus dem Jahr 2011, sich nicht von den „hohen Kosten und der lahmen Verwaltung vergraulen“ lassen, um in Wildeshausen in den Bau einer neuen Gießerei zu investieren.

Der neue Vorstand der MIT setzt sich zusammen aus Ingo Hermes (Vorsitzender), Ines Posenauer und Helmut Rang (Stellvertreter) sowie Kassenwart Stefan Schlierbach. Zum erweiterten Vorstand gehören Petra Dekker, Michael Müller, Torsten Helmbrecht, Sebastian Frank und Pressesprecher Dennis Böseleger. dr