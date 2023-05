„Old- und Youngtimer-Treffen“ in Wildeshausen: Jede Menge altes Blech am „Fillerberger Hof“

Mit dem London-Taxi kamen Simone und Michael Haake (links) zum Oldtimer-Treffen. © WZ

Rund 130 Old- und Young-Timer gab es am Samstag in Wildeshausen zu bestaunen.

Wildeshausen – Vollauf zufrieden zeigte sich Dirk Grundmann aus Delmenhorst. In Kooperation mit dem „Fillerberger Hof“ an der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen sowie in Abstimmung mit den Anliegern, wurde dort am Samstag das „1. Treffen von Old- und Youngtimerfans in Delmi und Umzu“ mit einer Ausfahrt in die Kreisstadt veranstaltet. „Heute Nachmittag kommen die meisten Teilnehmer. Wir rechnen dann mit rund 130 Fahrzeugen.“

Kaum hatte Grundmann seinen Satz zu Ende gebracht, da heulte eine Feuerwehrsirene auf. Nicht etwa eine der vorhandenen auf den Gebäuden der Stadt, sondern auf einem amerikanischen Feuerwehrwagen. Natürlich war das Aufsehen groß

Mit einem Facebook-Aufruf der Gruppe „Old- und Youngtimerfans in Delmi und Umzu“ hatte Grundmann zur Teilnahme aufgefordert. Rund um den „Fillerberger Hof“ reihten sich die Fahrzeuge, die als Youngtimer mindestens 20 Jahre alt sein und als Oldtimer 30 Jahre auf den Buckel haben mussten. Apropos Buckel: Grundmann ist bekennender Volvo-Fan, besonders dann, wenn die Autos die markante rund abfallende Heckklappe haben. Eben die eines Buckel-Volvo.

Seltener Mercedes-Benz am Fillerberg

Viele Blicke zog ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz auf sich. Kaum jemand hatte solch einen Wagen schon einmal gesehen, denn es handelte sich um einen 130 H. Wie Harald Behrmann erklärte, ist das der einzige Mercedes mit Heckmotor. Auffallend sei auch die Motorhaube: ähnlich konstruiert wie die eines Käfers. „Das kommt, weil der Wagen von Porsche entworfen worden ist“, so der Delmenhorster.

Aber auch aus Wildeshausen waren Fans der Fahrzeuge aus längst vergangenen Zeiten vor Ort. Dazu gehörten Simone und Michael Haake. Sie hatten ein London-Taxi und einen Diesel-Landrover ausgestellt.

Während das London-Taxi immer mal wieder für Hochzeiten vermietet wird, erfreut vor allem der Klang des 3,5 Liter V8 Rovers P6 die Haakes.

So wie Behrmann oder Haake gaben die Aussteller und Oldie-Besitzer gerne Auskunft über ihre Fahrzeuge. Wenn sie nicht gerade das kulinarische Angebot genossen. Am Abend beendete ein Grillbüfett das Treffen der Autofans.