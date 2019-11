Ohne Konzept kein Parkplatz

Entscheidung über bis zu 160 Stellflächen hinter der „Gildestube“ vertagt

+ Sollen hier Parkplätze hin? Die Verwaltung hat vorgeschlagen, Stellflächen hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen zu planen. Foto: bornholt

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die Planung für die Errichtung von bis zu 160 Parkplätzen hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen ist vertagt. Gegen die Stimmen der SPD empfahl der Bauausschuss am Mittwochabend, dass die Überlegungen vorerst in das Verkehrskonzept der Stadt eingebettet werden sollen. Das Papier wird zurzeit erstellt und könnte Mitte 2020 vorliegen. Die letzte Entscheidung in der Sache trifft der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss.