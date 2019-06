Offiziere treffen sich heute im Rathaus

Wildeshausen – Der nächste Höhepunkt für die Offiziere der Wildeshauser Schützengilde, bevor das Gildefest startet, steht heute an. Traditionell treffen sie sich am Dienstag vor Pfingsten, denn dann wird das Gildefest „zugeschnitten“. Der General der Wildeshauser Schützengilde, Jens Kuraschinski, lädt dazu sämtliche Offiziere und den Gildekönig ab 17 Uhr zur Vorstandssitzung in den Rathaussaal ein. Der Fähnrich der Wachkompanie, Andreas Müller (Schaffer des Vorjahres), hat die Versammlung vorzubereiten und ist für die Ausschmückung des Rathaussaales sowie die Bewirtung der Versammlungsteilnehmer zuständig. Er hat auch dafür zu sorgen, dass ausreichend Tonpfeifen, Tabak und Fidibusse vorhanden sind. Allerdings gilt das verordnete Rauchverbot weiterhin für diese Traditionsveranstaltung – zum Leidwesen der Gilde.

Der Platz des Fähnrichs der Wache ist am Ende der Tafel auf einem Bierfass. Die Insignien wie Königskette, Pokale und Leuchter sind umrahmt von den alten Kompaniefahnen aufzustellen. Wie in jedem Jahr werden der neue eiserne Vogel vom Schaffer sowie das neue Schild für die Königskette von der amtierenden Majestät Thorsten Graf zur Begutachtung vorgelegt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Gewicht der Königskette im Vorfeld amtlich beglaubigt werden muss, teilte Christian Harting vom Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit der Gilde mit.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Verlesung des Inventars. Sofern alles in Ordnung ist, wird dem Fähnrich Andreas Müller die Entlastung erteilt und der General übergibt das Inventar mit allen Rechten und Pflichten in würdiger Form an den im vergangenen Jahr gewählten Schaffer Fabian Reinke. Danach nimmt dieser seinen Ehrenplatz auf dem Bierfass am Ende der Tafel ein.

Anschließend geht es ums Geld, nämlich die Beratung über den Kostenvoranschlag für das kommende Gildefest. Dieser wird von Schatzmeister Siegbert Schmidt unter Mithilfe des Schaffers Reinke erstellt und vor den Offizieren im Detail verlesen.

Auch die Vergabe von Braunbier und vor allem die Auswahl der Sorte sind Themen der Sitzung. Diese ist für die Offiziere die wichtigste Versammlung im Gildejahr. Deshalb schreibt das Protokoll den „Großen Festanzug“ (Schwarzer Anzug, Zylinder, weiße Handschuhe, Handstock und Vogel) vor.