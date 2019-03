Oberstufe wird erneut ausgesetzt

Wildeshausen – Das ist ein ungewöhnlicher Schritt für eine Bildungseinrichtung: Nachdem die Privatschule Gut Spascher Sand bereits für dieses Schuljahr auf eine neue elfte Klasse in der Oberstufe verzichtet hatte, weil es an den nötigen Lehrern fehlte, wird es zwar ab diesem Sommer wieder eine neue elfte Klasse geben. Danach aber, so der Geschäftsführer der Schule, Henning Emler von Maydell, könnte die Oberstufe für eine unbestimmte Zahl von Jahren ausgesetzt werden, um die Schule neu aufzustellen und dauerhaft zu sichern. „Es können vier oder fünf Jahre sein“, erklärte Emler von Maydell auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Aufregung in der Elternschaft ist groß, denn in einem Schreiben vom 22. Februar hatte der Geschäftsführer, der seit Sommer im Amt ist, mitgeteilt, dass im neuen Schuljahr der elfte Jahrgang ausgesetzt wird. Nach intensiven Gesprächen im Elternrat und mit der Schulgründerfamilie Rixen sowie unter Berücksichtigung der aktuell betroffenen Schüler der zehnten Klassen und der zum Teil verstrichenen Anmeldefristen für Oberstufen in öffentlichen Schulen, gibt es nun aber doch eine neue elfte Klasse mit einer noch nicht abschließend feststehenden Schülerzahl. Ab 2020 wird die Oberstufe dann aber komplett ausgesetzt, um sie konzeptionell wieder aufzubauen. Als Gründe nennt Emler von Maydell erneut den Lehrermangel, aber auch, dass es dringend erforderlich sei, die Qualität an der Schule zu erhöhen und ein klares Profil auszubilden, für das die Einrichtung stehen soll.

Emler von Maydell hat in seinem Brief an die Eltern dargelegt, was er plant. Darin bezeichnete er schon das Aussetzen des elften Jahrgangs „als einen großen Schock“: „Ich war zuversichtlich, dass wir bereits in diesem Jahr wieder mit der Oberstufe starten können“, schrieb er. Doch habe sich der Lehrerarbeitsmarkt weiter zugespitzt. Diese Situation betreffe in besonderem Maße die Lehrkräfte der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) an den Gymnasien. „Unsere Planungen für die zukünftige Oberstufe und die Beschränkung auf ein Fachprofil sind zwar grundsätzlich möglich, so die Aussage der Landesschulbehörde, die Auflagen sind aufgrund des Lehrermangels aber nicht zu bewerkstelligen“, so Emler von Maydell weiter. „Für jedes Fach der Oberstufe müssen wir neben der eigentlichen Lehrkraft zwei weitere vorhalten, um die Prüfungskommission zu besetzen. Gelingt dies nicht, müssen die Schüler den Unterricht an einem anderen Gymnasium besuchen und die Prüfungen werden extern abgelegt. Damit steht die Anerkennung der Oberstufe auf dem Spiel.“

Nach Angaben des Geschäftsführers kann die junge und kleine Schule diesen Kraftakt nicht stemmen. Damit nicht das gesamte System gefährdet werde und im Sinne der Schüler, die ein Anrecht auf qualifizierten sowie nachhaltigen Unterricht mit wenigen bis gar keinen Lehrerwechsn hätten, müsste auf dringenden Rat der Landesschulbehörde die Aussetzung der Oberstufe erfolgen.

„Ich erhoffe mir durch diesen Schritt eine qualifizierte Stabilisierung der Sekundarstufe I und einen kleinschrittigen Aufbau der Sekundarstufe II mit einem besonderen Profil und qualifiziertem Lehrpersonal, wenn die Welle des Lehrermangels überstanden ist“, schreibt Emler von Maydell. Er betont, dass es für den aktuellen zwölften Jahrgang keine Veränderungen geben wird und die Landesschulbehörde zugesagt hat, ein qualifiziertes Abitur zu ermöglichen. Das soll auch mit der neuen Leiterin gesichert werden, die schon an der Schule ist und ab Sommer die Verantwortung übernimmt. Klaus Kapell, ehemaliger Dezernent der Landesschulbehörde, hatte diesen Job nur kommissarisch noch einmal für ein Jahr übernommen. dr