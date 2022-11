Notruf im Landkreis Oldenburg gestört: Polizei über Festnetz anrufen

Von: Dierk Rohdenburg

Wer im Notfall die Polizei anrufen will, muss das derzeit über das Festnetz tun. © dpa

Landkreis – Wegen einer massiven Störung im Telefonnetz mehrerer Anbieter sind die Notrufe im Landkreis Oldenburg derzeit nur eingeschränkt erreichbar.

Die Großleitstelle Oldenburg teilte gegen 17.30 Uhr durch ihre Warn-App mit, dass die Städte Oldenburg und Delmenhorst sowie die Landkreise Cloppenburg, Ammerland, Wesermarsch und Oldenburg von der Störung betroffen seien.

Wer jetzt die 110 und 112 anruft, kommt nicht durch. Das Telefonnetz ist gestört. Wer Hilfe benötigt, muss die nächste Dienststelle der Polizei und/oder Feuerwehr aufsuchen. In Wildeshausen befindet sich das Polizeikommissariat an der Daimler Straße. Es ist über die Festnetztelefonnummer 04431/9410 zu erreichen.

Auch die Notrufe in Bremen sind betroffen, wie das Lagezentrum Bremen als amtliche Gefahrenmitteilung meldet. „Sollten Sie Hilfe benötigen und unter den Notrufnummern keinen Erfolg haben, wählen Sie 0421/19222“, hieß es. Die Wachen von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr seien besetzt und könnten Hilfeersuchen entgegennehmen. Die Störung gebe es seit etwa 16.30 Uhr, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Auch Probleme im Handy-Netz

Handyanrufe im O2-Netz sind am Donnerstag für einen Teil der Nutzer zeitweise nicht möglich gewesen. Grund für die Einschränkungen bei der mobilen Telefonie sei eine Störung an einem Sprachübertragungs-Server gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. Ein Großteil der Telefonate könne aber über andere Server übermittelt werden. Man arbeite mit Hochdruck daran, dass die Kundschaft wieder uneingeschränkt telefonieren könne. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bitten um etwas Geduld.“ Anrufe mit Apps wie Whatsapp waren über Datenübertragungsserver möglich.

Die Deutsche Telekom meldete keine Störungen. Ein Vodafone-Sprecher sagte, im eigenen Netz gebe es nur leichte Einschränkungen bei der LTE-Telefonie.