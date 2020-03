Notbetreuung für Kinder bei der Diakonie

Einrichtung wünscht sich bessere Regelung, um Mitarbeiter zu entlasten

+ In der Tagesförderung der Diakonie Himmelsthür werden jetzt Kinder von Mitarbeitern betreut. Foto: Gogolin/Himmelsthür

Wildeshausen – Da wegen der Corona-Pandemie derzeit sämtliche Himmelsthür-Bewohner/Kunden ausschließlich im Wohnumfeld betreut werden, stellt die aktuelle Situation für die Mitarbeitenden der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen eine besondere Herausforderung dar, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor diesem Hintergrund beklagt die Einrichtung, dass nur wenige Mitarbeiter ihre Kinder in die Notbetreuung in Kitas und Schulen schicken dürfen. Dafür müssten beide Elternteile in systemrelevanten Berufen tätig sein, was nur selten der Fall sei.