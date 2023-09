Nordwestbahn wird im Bereich Wildeshausen an fünf Tagen durch Busse ersetzt

Von: Dierk Rohdenburg

Die Züge der Nordwestbahn können an fünf Tagen nicht wie gewohnt fahren. © mv

Landkreis – Nutzer der Nordwestbahn zwischen Bremen und Lohne müssen baustellenbedingt von Dienstag, 12., bis Sonntag, 17. September, mit massiven Einschränkungen sowie längeren Fahrten durch Busersatzverkehr rechnen.

Das teilte die Nordwestbahn am Dienstag mit. Laut Deutscher Bahn sind Arbeiten an Bahnübergängen und an der Leit- und Sicherungstechnik geplant.

Von Bremen nach Lohne werden die Züge von Dienstagnacht, 12., bis Freitag, 15. September, durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Sie fahren ab Bremen-Hauptbahnhof zur Minute 12 und starten 67 Minuten früher als die regulären Züge. In Lohne besteht Anschluss an die weiteren Verbindungen.

Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. September, werden die Züge von Bremen-Hauptbahnhof bis Wildeshausen durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Diese fahren zur Minute 37 ab Bremen und somit 42 Minuten früher als die regulären Züge. In Wildeshausen besteht die Anschlussmöglichkeit an die regulären Verbindungen.

Von Mittwoch, 13., bis Freitag, 15. September, werden die Züge von Lohne nach Bremen durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Diese fahren ab Lohne nach Bremen um 3.24 Uhr, 4.24 Uhr und 5.24 Uhr und danach stündlich zur Minute 30. Die Fahrtzeit verlängert sich um bis zu 66 Minuten.

Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. September, werden die Züge von Bremen bis Wildeshausen durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Diese fahren im Anschluss an die Züge zur Minute 5. Die Fahrtzeit nach Bremen verlängert sich um 40 Minuten gegenüber den regulären Verbindungen.

Die Fahrgäste werden gebeten, die veränderten Abfahrtszeiten bei ihrer Reiseplanung zu beachten. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nicht möglich. Alle Änderungen sind im Ersatzfahrplan unter www.nordwestbahn.de zu finden. Die Fahrplanänderungen sind auch in den digitalen Auskunftsmedien unter www.bahn.de und www.fahrplaner.de einsehbar.