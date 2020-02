Nordwestbahn taufen und Stadtjubiläum begehen

Fahrplan für Veranstaltungen zur 750-Jahr-Feier vorgestellt / Broschüre geht an alle Haushalte

+ Freuen sich auf die Veranstaltungen zum Stadtjubiläum: Bürgermeister Jens Kuraschinski, Claudia Olberding vom Verkehrsverein sowie Daniela Baron und Birte Hogeback (von links) vom Stadtmarketing. Foto: bornholt

Wildeshausen – In der kommenden Woche landet eine 32-seitige Broschüre zum Stadtjubiläum in jedem Wildeshauser Briefkasten. Die Stadt hat 11 000 Exemplare drucken lassen, die an alle Haushalte verteilt werden sollen. Darin sind viele Veranstaltungen verzeichnet, die im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier stehen. Bekanntlich hatte Wildeshausen im Jahr 1270 die Bremer Stadtrechte verliehen bekommen, was in den kommenden Monaten groß gefeiert wird. Wer aus welchen Gründen auch immer keine Broschüre bekommt, kann sie sich im Stadthaus und beim Verkehrsverein abholen.