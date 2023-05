Nordwestbahn: Ab Sonntagabend stehen die Züge still

Von: Dierk Rohdenburg

Auch am Wildeshauser Bahnhof fährt ab Sonntag, 14. Mai, keine Nordwestbahn ab. © dr

Im Landkreis Oldenburg sowie in Oldenburg und Delmenhorst werden ab Sonntagabend wegen des Streiks wohl keine Nordwestbahnen mehr fahren.

Landkreis – Der angekündigte Streik im Fern- und Nahverkehr wird voraussichtlich auch das Netz der Deutschen Bahn betreffen und kann dementsprechend Auswirkungen auf den Betrieb der Nordwestbahn haben, weil das Unternehmen in weiten Teilen das Schienennetz der bestreikten DB Netz nutzt. „Nach den Erfahrungen des Streiks am 27. März und 21. April gehen wir aktuell leider davon aus, dass wir im Streikzeitraum gezwungen sein werden, unseren Betrieb ganz oder in weiten Teilen einzustellen“, kündigt das Unternehmen auf seiner Homepage an.

Die Nordwestbahn setzte alles daran, den Betrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten und werde auf ihrer Website fortlaufend informieren, sobald es Neuigkeiten gibt. „Wir bitten unsere Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die bekannten Auskunftsmedien oder auf unserer Website über die aktuelle Lage zu informieren“, schreibt die Nordwestbahn.

Bahnverkehr für 50 Stunden lahmgelegt

Im Tarifstreit mit den Arbeitgebern will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Bahnverkehr deutschlandweit ab Sonntagabend, 14. Mai, für 50 Stunden lahmlegen. Es ist bereits der dritte Warnstreik in diesem Jahr. Der angekündigte Streik beginnt um 22 Uhr und soll bis Dienstagabend, 24 Uhr dauern, teilte die EVG mit. Betroffen sind der Fern-, Regional- und Güterverkehr in Niedersachsen und Bremen.

Die EVG verhandelt seit Ende Februar mit 50 Bahnunternehmen über neue Tarifverträge. Es geht um 230.000 Beschäftigte, 180.000 davon arbeiten bei der Deutschen Bahn (DB). Die nächste Gesprächsrunde mit der Deutschen Bahn ist für den 23. Mai angesetzt. Laut der Gewerkschaft liegt ein Tarifabschluss noch „in weiter Ferne“.

Bereits zweimal hatte die Gewerkschaft in den vergangenen Wochen und Monaten zu Warnstreiks auf der Schiene aufgerufen, mit denen die EVG den Regional- und Fernverkehr weitgehend zum Erliegen brachte. Zuletzt beschränkte sich die EVG dabei auf wenige Stunden am Morgen und am Vormittag. Dass weitere Warnstreik-Aktionen länger ausfallen könnten, hatte EVG-Vorständin Cosima Ingenschay zuletzt schon angedeutet.