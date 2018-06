Nordmann plant Braugasthaus in der Villa Knagge

Getränke-Großhändler möchte Immobilie erwerben und sanieren

+ Herbert Weitz, Hubert Bartelt, Stephan Damke, Fritz-Dieter Nordmann und Roland Damme (v.l.) bei der Vorstellung des Projektes eines neuen Braugasthofes. - Foto: dr

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. In die denkmalgeschützte Villa Knagge an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen soll ein Braugasthaus einziehen. Die Firma Nordmann, die kommendes Jahr 100 Jahre in der Kreisstadt ansässig ist, möchte für Sanierung und Umbauten mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen und das Gebäude von der katholischen Kirche erwerben.