Noch 1,2 Millionen Euro Fördermittel zu vergeben

Halbzeit bei „Leader“: Zahlreiche Projekte unterstützt, neue Bewerber willkommen

+ Mit Leader-Geld wurden alte Weideschuppen saniert, damit Steinkäuze dort ein Zuhause finden. Foto: Landkreis

Wildeshausen – Das EU-Programm „Leader“ hat das Ziel, die Entwicklung im ländlichen Raum mit Fördermitteln der Europäischen Union zu stärken und auszubauen. „Jetzt ist Halbzeit der Förderperiode“, teilt Rolf Eilers, Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Wildeshauser Geest, in einem Schreiben mit. „Vom Gesamtbudget in Höhe von 2,8 Millionen Euro sind bisher rund 1,6 Millionen in tolle Projekte geflossen. Es stehen also noch 1,2 Millionen Euro für weitere Projekte zur Verfügung. Die Förderung läuft noch bis 2023.“