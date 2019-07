Noch liegen die Klassiker vorn

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Sonnenschein, laue Sommerabende. Die zweite Hitzewelle des Jahres ist Geschichte. Zum Grillen war das Wetter der vergangenen Woche eine Spur zu heiß, wie Rainer Lütkefels, Inhaber der Fleischerei Wilke an der Wildeshauser Westerstraße, meint. Das habe er an der sinkenden Nachfrage während der Hundstage gemerkt. Der Bedarf an Nackensteaks, Bauchfleisch, Rumpsteak und anderem Grillgut werde mit den gemäßigten Temperaturen in den nächsten Tagen wieder steigen. Da ist er sich sicher. Seit Jahren erlebt das Grillen einen Boom, der einfach nicht abebben will.

Ob mit Gas, elektrisch oder ganz traditionell auf Holzkohle. Die Deutschen geben inzwischen viel Geld für Grillgeräte aus. Wer aber 2000 Euro und mehr für einen Grill ausgibt, sollte bei der Qualität des Fleisches nicht sparen. „Besser ein hochwertiges Produkt kaufen und dafür weniger. Der Genuss zählt“, ist Andreas Tonn von der „Fleisch und Wurstwerkstatt Andreas Tonn“ überzeugt. Was empfehlen die Wildeshauser Fleischereibetriebe ihren Kunden? „Auch ruhig mal was Neues ausprobieren wie Dry Aged oder Burger“, meint der Fleischermeister. In seinem neuen Geschäft an der Visbeker Straße hat Tonn eigens Kühlschränke mit diesen Spezialitäten eingerichtet.

Lütkefels zielt ebenfalls auf die Qualitätsunterschiede zwischen Supermarktware und dem Angebot des Metzgers im Fachgeschäft ab. „Industriell verarbeitetes Rindfleisch beispielsweise ist in der Regel nicht vernünftig gereift. Es wird frisch verpackt und für die längere Haltbarkeit begast. So ein Steak wird auf dem Grill unweigerlich zäh.“ Und wirklich billiger seien auch nur die Aktionsangebote des Discounters. Die Qualität einer Fleischerei werde von der Massenware nicht erreicht werden, ist er sich sicher. Der Renner in seinem Geschäft sind eindeutig immer noch die marinierten Schweinenackensteaks. Für die Herstellung verwende er nur hochwertige Marinaden. Auf die Frage nach der Spezialität des Hauses gerät Regina Lütkefels selbst ins Schwärmen „Unsere Schaschlikspieße sind sensationell“, ist sie überzeugt.

Bei Fleischerei Thale, ein paar Schritte weiter stadteinwärts, liegen die marinierten Steaks auf Platz eins. „Spezialitäten haben wir jede Menge, weil wir immer noch Wurst- und Fleischwaren selbst herstellen“, sagt Christel Thale und empfiehlt gleichzeitig das reichhaltige Salatangebot in der Frischetheke. Vom hausgemachten Kartoffelsalat bis zum mediterranen Hirtensalat haben die Grillprofis die Wahl. „Die Kunden sind in den vergangenen Jahren viel aufgeschlossener geworden“, hat die Wildeshauser Geschäftsfrau festgestellt. Es werde immer häufiger auch Geflügel nachgefragt.

Diesem Trend hat die Geflügelschlachterei Kreienkamp inzwischen Rechnung getragen. Die Grillprodukte werden von Hand mariniert und gewürzt, wie Petra Kreienborg berichtet. Im Standardprogramm führt Kreienkamp Hähnchenfiletsteaks mit Kräuterbuttermarinade, Hähncheninnenfilets mit Currymarinade sowie Hähnchenoberkeulensteaks in Barbecuemarinade. „Auf Kundenwunsch marinieren und würzen wir auch individuell“, so Kreienborg. Der Renner auf jeder Party sei aber aktuell das „Pollo Fino Döner-Steak“. Kreienkamp bietet seine Produkte jeden Donnerstag auf dem Wildeshauser Wochenmarkt sowie samstags vor dem Famila-Markt an. Tonn führt die Geflügelprodukte von Kreienkamp ständig in seinem Sortiment.

Neben Schwein, Geflügel und Rind gehört Lammfleisch zu den Favoriten auf deutschen Grillpartys. Ob solo oder als Ergänzung zum Fleisch: „Es ist nunmehr so, dass auch Gemüse und sogar Obst den Weg auf den Grill finden“, bemerkt Sebastian Thale. Eine Scheibe Melone oder Ananas kurz mitgegrillt und zum gegarten Huhn, Rind oder Schwein gereicht, bietet eine erfrischende Komponente.