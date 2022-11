Noch keine Lösung bei Haushaltsdiskussion in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Eigentlich soll die Entlastungsstraße in absehbarer Zeit die Visbeker Straße mit der Ahlhorner Straße verbinden. Die Investition wird aber voraussichtlich erst einmal geschoben. © bor

Es muss gespart werden: Eine interne Haushalts-Klausur der Fraktionen im Wildeshauser Stadtrat endet jetzt aber ohne Kompromiss.

Wildeshausen – Eine nicht öffentliche Haushaltsklausur der Fraktionen im Stadtrat hat am Mittwochabend noch nicht die erhoffte Lösung in Bezug auf den Wildeshauser Etat für die Jahre 2023 und 2024 gebracht. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Matthias Kück, berichtete im Nachgang im Gespräch mit unserer Zeitung von einer schwierigen Diskussion. Bekanntlich hat die Stadt wie viele andere Kommunen Probleme dabei, einen ausgeglichenen Etatentwurf für das kommende Jahr vorzulegen. Knackpunkt ist laut Kück, dass viele Fraktionen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bereit sind, Abstriche bei ihren Projekten hinzunehmen.

Bei der Debatte geht es zum einen um den Finanz- und zum anderen um den Ergebnishaushalt. Ersterer beinhaltet unter anderem die Investitionen, Letzterer die Einnahmen und Ausgaben. Was den Finanzhaushalt angeht, sei es immerhin gelungen, einen Ausgleich herzustellen. „Wir können einige Investitionen schieben“, sagte Kück. Beispielsweise nannte er den Bau der Entlastungsstraße. Die soll eigentlich in absehbarer Zeit die Visbeker Straße mit der Ahlhorner Straße verbinden. Allerdings müssen dafür sowieso noch zwei Grundstücke erworben werden. Auch neue Fahrzeuge für die Stadt könnten später beschafft werden.

Ergebnishaushalt muss ausgeglichen werden

Dafür hakt es beim Ergebnishaushalt wohl noch gewaltig. „Jede Fraktion muss Abstriche machen, aber das ist natürlich schwierig“, weiß Kück. Es gehe noch um etwa 900 000 Euro. Eine Möglichkeit wäre es, die Grund- oder die Gewerbesteuern zu erhöhen. Das wolle eigentlich aber niemand, so der Vorsitzende des Finanzausschusses. Deswegen bliebe nur das Streichen von freiwilligen Leistungen der Kommune. Und da tue sich jede Fraktion schwer. „Alle haben doch ihre Themen, die ihnen sehr wichtig sind“, zeigte Kück Verständnis. Aber es müsse eben gespart werden. Daran führe kein Weg vorbei. Auch weil den Kommunen vom Land einiges aufgebürdet werden würde.

Und wie geht es jetzt weiter? Der Fahrplan sieht eine weitere nicht öffentliche Sitzung in der kommenden Woche vor, diesmal im kleineren Kreis. Der Finanzausschuss kommt dann öffentlich am Donnerstag, 24. November, ab 18.15 Uhr im Stadthaus zusammen. Das letzte Wort hat der Stadtrat, der sich wie in den Vorjahren auch in seiner Dezember-Sitzung (15. Dezember, 17 Uhr, Rathaus) mit dem Haushalt beschäftigen wird. Immer vorausgesetzt, dass es bis dahin es einen Kompromiss gibt, den genügend Fraktionen mittragen. „Ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen“, so Kück.