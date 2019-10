Nitratbelastung weiter über Grenzwert

Wildeshausen – Eine tiefrote Karte des Landkreises Oldenburg aus dem Jahr 2009 war der Anlass, ein eigenes Überwachungsprogramm für die Grundwassergüte im Landkreis aufzulegen. Die Erhebungen der Nitratbelastung seit 2013 zeigen zwar leicht sinkende Zahlen, doch auch das Ergebnis von 2019 ist kein positives: 32 der inzwischen 58 Messstellen weisen einen Wert auf, der über den erlaubten 50 Milligramm pro Liter liegt. „Nach wie vor bedroht die Nitratbelastung unser Grundwasser“, machte Gerrit Finke vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft den Mitgliedern des Umweltausschusses am Dienstagabend deutlich.

Der Durchschnittswert aller Messstationen im Landkreis sinkt mehr oder weniger kontinuierlich – liegt aber weiterhin im roten Bereich. Waren es 2013 noch 79,4 Milligramm pro Liter Grundwasser, sind es inzwischen nur noch 66,5. Das ist im Vergleich zum vergangenen Jahr sogar ein leichter Anstieg um 0,6 Milligramm. Gemessen werde jeweils das frisch in den Brunnen einströmende Grundwasser, erläuterte Finke. Jeder Brunnen weise Unterschiede, etwa beim Bodenprofil oder der Tiefe des Filters, auf.

Er und seine Mitarbeiter haben die aktuellen Messungen um eine konkrete Vor-Ort-Untersuchung an sechs Stellen ergänzt. In Absprache mit dem Landvolk führten sie dort Gespräche mit den landwirtschaftlichen Flächennutzern. Das Ergebnis: Bis auf eine geringfügige Ausnahme hatten sich alle von ihnen an die Grenzen des Düngerechts gehalten. „Es ist beunruhigend, dass diese Messstellen beeinträchtigt werden“, kommentierte Finke. Um der Frage nach den Ursachen für die hohen Nitratwerte im Landkreis weiter nachzugehen, kündigte er erste Ergebnisse der seit Jahren laufenden Grundwassertiefenmessung für das kommende Jahr an. Sie soll langfristig den Weg des Stoffs durch den Boden verfolgen.

Reinhold Schütte (Grüne) bilanzierte mit Blick auf die Zahlen: „Wir müssen schlicht und einfach feststellen, dass wir nicht weiterkommen.“ Ob es hilfreich wäre, die vom Landkreis erhobenen Zahlen mit denen anderer – etwa des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands – zu kombinieren, fragte etwa Prof. Carola Becker, beratendes Mitglied des Umweltausschusses. Landrat Carsten Harings verneinte das: Die Daten seien nicht vergleichbar. Eike Grotelüschen als neuer Vertreter des Landvolks merkte an, es sei nichtsdestotrotz wichtig, die vom Landkreis erhobenen Werte zu zeigen.

Eine Schuldzuweisung an die Landwirte, die Wilfried Siems (CDU) in der Diskussion ausgemacht haben wollte, wiesen die Ausschussmitglieder indes von sich. Axel Brammer (SPD) riet dazu, „abzurüsten“ und sachlich nach Lösungen zu suchen. Landrat Harings betonte: „Eine Aussage wie ,Die Landwirte sind schuld’ wollen und werden wir nicht treffen.“ Finke erinnerte zudem daran, dass das Grundwasser – und somit auch die Nitratbelastung – weder an Gemeinde- noch an Landkreisgrenzen halt mache. Aus diesem Grund riet er dazu, nicht nach dem schlechtesten oder dem besten Messergebnis zu suchen und so einen Gemeinde-Wettbewerb zu entfachen.

Die Behauptung Siems’, Kleinkläranlagen böten eine Erklärung für die hohen Werte, wies Finke zurück: „Wir haben keinen einzigen Hinweis, dass Kleinkläranlagen das Grundwasser belasten.“ Es sei extra eine Messstelle in einem solchen Gebiet eingerichtet worden. Für 2020 kündigte er zudem eine neue Prüfung zur Belastung mit Pflanzenschutzmitteln an.