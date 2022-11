Nitrat im Grundwasser: Stagnation statt Verbesserung

Von: Gero Franitza

Düngung ist nicht gleich Düngung: Die Nitrat-Tiefensondierung förderte uneinheitliche Daten zutage. © Symbolfoto: dpa

Wildeshausen/Landkreis – Wasser wird zusehends zu einem immer wichtigeren Thema: die verfügbare Menge, seine Verteilung und nicht zuletzt seine Qualität. Der Landkreis Oldenburg betreibt seit 2013 ein eigenes Netzwerk aus Messstellen, um die Belastung des hiesigen Grundwassers mit Nitrat zu ermitteln. Gerrit Finke vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft des Landkreises Oldenburg hat dem Ausschuss für Umwelt und Abfallwirtschaft am Montag die aktuelle Auswertung vorgestellt.

Sein salomonisches Resümee lautet ähnlich wie im Vorjahr: „Eine Trendumkehr ist das noch nicht.“ Nach wie vor sei Nitrat ein Problem für die hiesigen Grund- und Trinkwasservorkommen.

30 von 57 Proben wiesen demnach Belastungen oberhalb des Grenzwertes von 50 Milligramm Nitrat je Liter Wasser auf – das ist eine weniger als 2021. Gleichwohl, so Finke: Das Ergebnis habe sich insgesamt nicht verschlechtert. In der aktuellen Auswertung werden immerhin 14 Brunnen mit einem Wert von bis zu einem Milligramm je Liter ausgewiesen (2021: 15), 13 sind im „Mittelfeld“ zwischen einem Milligramm je Liter und dem Grenzwert angesiedelt – zwei Brunnen mehr als im Vorjahr. Immerhin sei der Durchschnittswert über die vergangenen fünf Jahre nahezu gleich geblieben und habe sich bei Werten im Bereich von 66 Milligramm/Liter (mg/l) eingependelt, so Finke. Der aktuelle Wert beträgt 66,1 mg/l. Die höchste durchschnittliche Belastung war im ersten Jahr der Messreihe 2013 mit 79,4 mg/l ermittelt worden, der niedrigste 2021 mit 63,6 mg/l. Die Proben werden von einem Institut nach einem strikten Prüfreglement genommen und ausgewertet, erläuterte Finke den Ausschussmitgliedern. Dabei werde auch die jeweilige Beschaffenheit der Brunnen berücksichtigt. Die aktuellen Werte sowie die der Vorjahre sind auf einer Karte verzeichnet, die der Landkreis im Internet frei zur Verfügung stellt (bit.ly/3UoBvMV).

Viele Faktoren beeinflussen das Ergebnis

Im Anschluss stellte Anna-Maritta Abel vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft die Ergebnisse der Nitrat-Tiefensondierung und Stickstoffmessungen vor, die der Landkreis zusammen mit dem Kreislandvolk und einzelnen ausgewählten Betrieben seit 2017 vornimmt. Hier zeigte sich jedoch, dass die einzelnen Messwerte, wenn überhaupt, aktuell nur bedingt zu vergleichen sind. Die Ergebnisse seien 2021 „sehr weit auseinandergefallen“, erläuterte Abel. Dies habe mit diversen lokalen Faktoren zu tun, etwa mit welchen Pflanzen die Felder bestellt wurden oder wann diese geerntet worden seien. Der errechnete Durchschnittswert von 102 mg/l Nitrat sei ein „immer noch sehr hoher Wert“. Doch bewegten sich die fünf teilnehmenden Landwirte beim Düngen „alle im Rahmen“, so Abel. Durch die Auswertung der Daten ließen sich gegebenenfalls Düngerhöhen und Düngezeitpunkte optimieren. Der Trend, Nitrat zu reduzieren, sei jedoch „eindeutig erkennbar“.

„Diese Werte geben auch uns zu denken“, sagte Detlef Kreye, Vorsitzender des hiesigen Kreislandvolkes, der an der Sitzung teilgenommen hatte. Bei der vereinbarten Fortsetzung des Programmes sollten mehr Daten erfasst werden, um die komplexen Wechselwirkungen besser verstehen zu können. So ließen sich schon Unterschiede beim Anbau von gedroschenem Mais und Silomais erkennen. Eine größere Datengrundlage könne helfen, dieses zu verstehen. Die mangelnde Vergleichbarkeit der Daten aufgrund spezifischer Rahmenbedingungen hatte Heike Burghard (SPD) kritisiert. Es ließe sich feststellen, dass viele Parameter zusammenkommen, kommentierte Thomas Leppin (FDP). Am Ende komme es jedoch immer auf die gute fachliche Praxis an, da spiele dann auch der Unterschied zwischen mineralischem und organischem Dünger keine Rolle.