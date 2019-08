Niedersachsentag wird konkreter

Heimatbund-Geschäftsführer stellt Pläne für zweitägige Veranstaltung vor

+ Thomas Krueger (links) vom Niedersächsischen Heimatbund hält bereits symbolisch die „Rote Mappe“ bereit, die am Niedersachsentag in Wildeshausen übergeben wird. Die Mitglieder des Bürger- und Geschichtsvereins um den Vorsitzenden Bernd Oeljeschläger (2. von links) sowie Birte Hogeback vom Stadtmarketing (rechts) tauschten sich mit dem Gast aus Hannover aus. Foto: tbü

Wildeshausen - Von Tamino Büttner. Der Bürger- und Geschichtsverein (BGV) Wildeshausen stellt die Weichen für den großen Niedersachsentag im kommenden Jahr in der Kreisstadt. Dazu begrüßte der BGV während seiner Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im „Alten Amtshaus“ einen besonderen Gast. Thomas Krueger ist Geschäftsführer des Niedersächsischen Heimatbundes (NHB) und berichtete von den Planungen einer Veranstaltung, die ihren Schatten bereits seit einigen Monaten vorauswirft. Am 22. und 23. Mai 2020 findet in Wildeshausen der 101. Niedersachsentag statt (wir berichteten). Es handelt sich um eine zweitägige Veranstaltung, die jedes Jahr in einer anderen Stadt ausgerichtet wird. In diesem Jahr war Hildesheim am 17. und 18. Mai Gastgeber. Gleichzeitig ist der Termin der Höhepunkt im Jahresverlauf des NHB.