Nächtlicher Vollalarm für die Wildeshauser Feuerwehr

Von: Ove Bornholt

Die Flammen drohten, ein Fitnessstudio zu erfassen. © Feuerwehr

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag einen Saunabrand in Wildeshausen gelöscht. Die Flammen drohten, ein Fitnessstudio zu erfassen.

Die Außensauna eines Fitnessstudios an der Ottostraße in Wildeshausen ist in der Nacht zu Dienstag niedergebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde sie zunächst zu einem Heckenbrand alarmiert. Deshalb waren nur wenige Kameraden der sogenannten „kleinen Schleife“ beteiligt.

Bein Eintreffen erhöhte der Einsatzleiter jedoch schnell das Stichwort und ließ Vollalarm für die Feuerwehr Wildeshausen auslösen. Es brannte nicht „nur“ die Hecke sondern eine Außensauna in unmittelbarer Nähe zu einem dortigen Fitnessstudio. Weiterhin hatte der Brand bereits auf die Hecke übergegriffen und drohte somit auf das Fitnessstudio überzugreifen und sich schnell auszubreiten.

Durch die ersten Kräfte wurde umgehend ein Löschangriff unter Atemschutz aufgebaut und mittels Riegelstellung zunächst das Übergreifen verhindert.

Brandgut auseinandergezogen und abgelöscht

Die nachrückenden Einsatzkräfte stellten weiteres Personal und Trupps unter Atemschutz zur Verfügung. Mit dem Wasser aus drei Rohren konnten die Flammen schließlich eingedämmt werden. Zum Abschluss wurden die Reste des Brandgutes auseinandergezogen und abgelöscht, um eine Wiederentfachung von Glutnestern auszuschließen. 26 Kräfte waren im Einsatz. Anschließend übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in der Sauna. Ein Personenschaden ist nicht entstanden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Die Sauna brannte nieder. © Feuerwehr

